Estrategia económica 'ha funcionado', asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, tras presentarse el reporte semanal del Quién es quién en los precios de los combustibles y los videos de los avances en proyectos prioritarios para el Gobierno federal, el mandatario se refirió al tema económico tras la pandemia y aseguró que la estrategia funcionó, además de que se cumplieron los pronósticos y hay una recuperación en V.

"Hasta ahora la estrategia ha funcionado y puedo probarlo, hasta ahora, a pesar de la difícil situación, de la profunda de la crisis, vamos saliendo del hoyo en que caímos, vamos saliendo. Mi pronóstico sobre cuánto tiempo (saldremos de la crisis), dejen un poco más de margen y lo voy a hacer, pero estoy optimista, sé que vamos a salir adelante, y también piensen que es muy importante, la fortaleza del pueblo de México, nuestro pueblo es mucha pieza y ¿por qué? porque somos herederos de grandes civilizaciones de extraordinarias culturas", expresó.

Además, el mandatario prometió que "no van a faltar los alimentos básicos, no va a haber inflación, no se reducen los recursos destinados a los pobres en programas de bienestar, no se detiene ninguna obra prioritaria", afirmó López Obrador, agregando que ya "vamos saliendo" de la crisis sanitaria y económica.

En ese sentido, adelantó que mañana presentará un informe de "cómo estamos enfrentando esta doble crisis: la de salud y la económica" en México.

"Vamos saliendo rápido, no va a ser una crisis prolongada y ya hay indicios de recuperación", dijo el presidente, argumentando que ya se han generado nuevos empleos en el último mes.

"En agosto ya tenemos 90 mil empleos recuperados", aseveró. "Ya se detuvo la pérdida de empleos formales y espero que sigamos ganando, en la medida que se va normalizando la actividad productiva", dijo el Ejecutivo federal.