Acuerdan festejos sin eventos masivos

Las alcaldesas y alcaldes de los 10 municipios que conforman la región norte de Coahuila acordaron que celebrarán las fiestas patrias pero sin eventos masivos y haciendo uso de la tecnología; pues habrá quienes transmitirán el Tradicional Grito de Independencia a través de las redes sociales.

"Ya se pusieron de acuerdo respecto a las Fiestas Patrias, no va a ver eventos masivos, solamente van a ser con cuatro personas, al momento de dar el Grito. Va a ser fante a Cabildo en vivo, pero no va a ver ningún tipo de fiesta, no hay desfiles cívico-militar", detalló Francisco Saracho Navarro, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social y coordinador del subcomité de salud en la región norte.

Esto fue definido durante la mañana de este jueves, durante la reunión del subcomité de salud de la región norte de Coahuila, donde coincidieron en establecer que no habrá ningún tipo de evento masivo, salvo las ceremonias cívicas correspondientes al mes patrio.

Entre ellas, el izamiento de bandera que se realiza el día 01 de septiembre y la celebración del 13 de septiembre, en la que se conmemora un aniversario más de la Batalla de Chapultepec y la Gesta Heroica de los Niños Héroes; donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).