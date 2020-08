Ensayo sobre la cultura

De los libros recomendados hasta ahora, se me han quedado algunos que no he mencionado y que tienen que ver con el período del artículo pasado. El primero es: La primera República Federal de México (1824-1835) que conecta la consumación de la independencia con los tiempos de Santa Anna.

El segundo libro es: La vida en México de la Marquesa Calderón de la Barca, que es un libro que nos narra las formas de vivir de ese mismo tiempo visto a través de los ojos de este personaje. Podemos decir que es una especie de cartas de viaje. Ahora si podemos dar el salto a la intervención francesa que es el tiempo en que Maximiliano de Habsburgo pretende imponer el segundo imperio. Cuento con los siguientes libros: Maximiliano y Carlota en México. Historia del segundo imperio de José C. Valades. Maximiliano Vs Carlota, Historia del affaire amoroso del imperio mexicano 1865- 1827. De Ramón Valdosera. Y una de las mejores novelas que se han escrito en México: Noticias del imperio por Fernando del Paso. Salgado Álvarez tiene una serie de novelas que hablan sobre esta época. En su conjunto se llaman episodios nacionales. La editorial es Sepan Cuantos. Lo mismo, Juan A Mateos escribe El cerro de las campanas, memorias de un guerrillero y se pueden encontrar en la misma editorial. No caería mal una biografía sobre Zaragoza y la narración de la batalla 5 de mayo se puede encontrar entre estos libros. Muerto Juárez, sigue el período breve de Lerdo de Tejada contra quien se levanta Porfirio Díaz con el grito de no reelección y el plan de la noria. Él será quien por más tiempo gobierne nuestro país desde 1876 hasta 1910, menos el período de 1880 a 1884. Sobre el porfiriato hay un excelente estudio escrito por Daniel Cosio Villegas: Historia moderna de México. Aún así, sobre el personaje constantemente se escribe. Ralp Roeder también cuenta con una biografía y su nieto de apellido Tello nos ofrece su versión de la historia de su abuelo. A grandes rasgos, Don Porfirio lucho por una buena macroeconomía y una mala microeconomía. El peso era fuerte, pero la situación económica de las clases bajas, pésima y en algunas partes, como en Pinacoteca nacional y Yucatán había esclavitud. Su gobierno tuvo tres períodos, fue el tiempo de los científicos y el positivismo en México. Otros libros que nos podrían servir para entender serían de los personajes que tuvieron alguna importancia en esta época como Gabino Barrera que habla sobre la educación positivista en México y Justo Sierra que también fue un educador . Hay escritores que perteneces al realismo y al naturalismo como José López Portillo y Rojas, Amado Nervo, Salvador Días Mirón: la giganta, Federico Gamboa, Santa, Manuel Gutiérrez Nájera: Cuentos y cuaresmas del Duque de Job. También un panorama visto a través de los ojos extranjeros sería el libro de México bárbaro escrito por John Kenneth Turner. Entramos al siglo XX. Desde el XIX había muestras de descontento frente al porfiriato, sobre todo de algunas etnias indígenas del norte del país que fueron trasladadas a Yucatán. En el XX, corrientes anarquistas intentan organizar a los obreros y se producen las huelgas de Río Blanco y Cananea. En ella intervinieron los hermanos Flores Magón quienes también imprimían un periódico que se llamaba Regeneración. La biografía de estos personajes está en un libro que se llama: Historia de la Revolución Mexicana, la etapa precursora, de Florencio Barrera Fuentes. De Flores Magón también podemos encontrar epistolarios y textos editados por el Fondo de Cultura. Para 1909 Madero va a publicar la Sucesión presidencial y a partir de aquí es el punto de partida de la Revolución Mexicana y posteriormente, la vida moderna de México. Sobre la Revolución se ha escrito mucho y se sigue escribiendo ya que el tema parece no agotarse. Vamos a dar algunos autores como Alfonso Taracena quien escribe una biografía sobre Francisco I. Madero además de la historia extraoficial de la Revolución mexicana, y una serie de diez libros donde trata de pormenorizar día por día toda la Revolución. Confieso que sólo leí el primer tomo. Los clásicos son: La biografía de Villa por FrederichKatz, quien también escribe la Guerra secreta de México; sobre Zapata está la biografía de John Womack Jr: Zapata y la Revolución Mexicana. De Álvaro Obregón tenemos sus partes de campaña: Ocho mil kilómetros en campaña. Sobre Carranza hay una biografía de Luis Barrón; Carranza el último reformista porfiriano. Sobre Felipe Ángeles: Hay una biografía de Adolfo Gilly quien también escribe La Revolución interrumpida. Hay que mencionar el libro de Taibo II sobre Villa. En el próximo artículo habrá más.