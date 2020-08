Trámite para recuperar a su hijo es un 'calvario'

Jorge Luis Cardiel desapareció en 2017 en Jiménez, Chihuahua y a los ocho meses le notificaron a sus padres María del Rosario Orona y Refugio Cardiel, originarios del municipio de Lerdo, que el cadáver de su hijo se encontraba en una fosa común; sin embargo, todavía es fecha que no han podido darle cristiana sepultura a su hijo porque el trámite para traer sus restos de regreso ha sido un verdadero "calvario" ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Chihuahua (CEAVE).

Los papás de Jorge Luis viven en la colonia Lázaro Cárdenas de Ciudad Jardín y no tienen estabilidad económica. Ayer acudieron al Memorial de Personas Desaparecidas ubicado en la Alameda Zaragoza de Torreón para conmemorar el Día Internacional del Detenido Desaparecido que constituye un aporte a la concientización ciudadana sobre las desapariciones forzadas de personas, particularmente de Coahuila y Durango.

Estas personas forman parte del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA) y por lo anterior, solicitan apoyo a las autoridades para agilizar este proceso y traer a su hijo de regreso a casa para darle una sepultura digna. La señora se llevó sus manos al rostro y lloró desconsoladamente al recordar cuando su hijo se fue a sus 38 años de edad a probar suerte laboral en aquella entidad, teniendo como consecuencia un desenlace fatal.

A Refugio, su marido, también se le llenaron los ojos de lágrimas mientras veía a su esposa, sobre todo porque asegura que tienen una gran impotencia pues el caso de su hijo no avanza y en Chihuahua les rechazan una y otra vez los oficios, pese a que ya se hicieron la prueba genética.

"Incluso le mandaron la fotografía a la señora de su hijo, le dijeron que estaba en la fosa, pero es fecha de que no hay avance de nada. Yo tuve comunicación vía WhatsApp con el licenciado Carlos que hasta ahorita no sabemos su apellido, es asesor jurídico de la CEAVE, me presenté con él, le digo quienes somos, qué hacemos, y el señor me dice: 'yo no conozco a la señora Silvia (Ortíz, presidenta del Grupo VIDA)'. Se portó muy prepotente", señaló Guadalupe Delgado Sandoval, representante del Grupo Vida de 60 familias por el lado de Durango.

Indicó que en el CEAVE de Durango sí han tenido apoyo al respecto, por lo que las dificultades se presentan directamente en el estado de Chihuahua. "El que hayan encontrado y localizado a su hijo es una bendición porque es lo que nosotros como padres queremos y si ellos ya lo localizaron ¿por qué no traerlo a casa?, ¿por qué no darle una cristiana sepultura y digna?, ¿por qué no nos apoyan?", señaló Delgado Sandoval.

Doña María del Rosario, quien tiene un puesto en una fayuca, pide a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGEC) sensibilizarse ante esta situación de tal manera que los restos de Jorge Luis puedan llegar al municipio de Lerdo, donde ya lo espera toda su familia, incluyendo a sus seis hermanos.

Grupo VIDA aseguró que en caso de no tener una pronta respuesta, buscarán realizar un plantón o trasladarse hasta dicho estado para ejercer presión y que les entreguen los restos de Jorge Luis.