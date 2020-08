Se perderían 10 mil empleos en hoteles

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), indicó que tras la contingencia generada por el COVID-19, alrededor de seis mil empleos 300 empleos se han perdido, no obstante de continuar con ésta, el sector hotelero pudiera llegar a la pérdida de 10 mil para el mes de diciembre de este año.

De acuerdo al presidente de la asociación, Héctor Horacio Dávila, en este sector no se han recuperado, al no haber mayor ocupación.

"Llevábamos 6 mil 300 empleos, ya llegamos a los 8 mil, se agudizó más en agosto y si esto no levanta para el mes de septiembre, habrá más despido y vamos a llegar a los 10 mil para diciembre", destacó.

Añadió que los 50 hoteles que tenían cerrados aún no hay apertura y los que cerraron definitivamente se mantienen.

"Lo dijimos claro, el que sobreviva a estos meses sobrevive a final de año", resaltó.

Comentó que sólo se inclinan para los hoteles ubicados en los Pueblos Mágicos donde se registra hasta el 100% de ocupación los fines de semana.

Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), indicó que las pérdidas de derrama económica han incrementado a mil 600 millones de pesos en Coahuila, esto aún después de la reactivación económica.

Explicó que antes del inicio de la reactivación económica, las pérdidas eran mil millones de pesos, no obstante incrementaron en 600 millones de pesos más.

"Son las pernoctas en todo el estado de Coahuila para la hotelería y su cadena de valor, que vienen siendo las agencias de viajes, limosinas, restaurantes, entre otros", dijo.

Por otro lado en cuanto las propuesta de convertir las unidades en hoteles COVID-19, Horacio Dávila, indicó que hasta el momento no ha habido avances al respecto, toda vez que no fue respetada la reserva de los datos de éstos, además que no hubo recursos por parte del Gobierno Estatal para cumplir con los protocolos de salud.

No obstante, señaló que una de las propuestas es que mejor se dé trabajo a los hoteles que se encuentren cerrados, sin embargo, aún no se ha concretado algo en específico.