Detectan a agricultores con tomas clandestinas de agua

Ejidatarios de Fresnillo señalaron que pequeños propietarios rurales se conectaron de manera irregular a la red de agua de Simas y utilizan el líquido para enormes jardines, arboledas y albercas, dejando a los comuneros sin el vital elemento.

Manuel Leija Requena, explicó que los ejidatarios utilizan para el riego agua extraída de un pozo que no es para consumo humano, es el Mora, y abastece apenas lo necesario a los comuneros, quienes no tienen ni pilas de almacenamiento para no dejar sin el elemento a otros campesinos.

Agregó que muchos habitantes de Monclova y Frontera compraron terrenos en el ejido y sus inmediaciones para construir quintas y casas de campo de fin de semana, y sin autorización se conectaron a la red de agua potable de Simas que viene de Pozuelos.

Con foto aéreas, tomadas con un dron documentaron que varias quintas campestres tienen arlbercas, y detrás de los muros de sus bardas hay grandes vergeles, mientras que al exterior el terreno está yermo y árido.

Leija denunció que los propietarios rurales utilizan el agua que es sólo de uso doméstico, para regar sus grandes jardines, arboles frutales, de sombra y hasta para albercas, reduciendo el volumen del caudal a los habitantes de Fresnillo.

Cuadrillas de trabajadores del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera han detectado y cancelado algunas de estas tomas, e invitado a los propietarios de esos predios que acudan a regularizar su situación.

Los campesinos del ejido pidieron a Simas que corte todas las tomas clandestinas, pues con el agua que los propietarios rurales roban están dejando sin el vital elemento a Fresnillo, que ahora tiene poca presión y el horario restringido para recibir suministro.