Realiza Indep sexta subasta en Los Pinos

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, (INDEP) lleva a cabo la Sexta Subasta con Sentido Social del 2020 en el Complejo Cultural Los Pinos, donde el monto total de salida de las mercancías asciende a 19.7 millones de pesos.

La subasta de este domingo de 30 agosto pone a la venta 249 lotes, entre automóviles aptos para circular, algunos de ellos blindados; además de mini drones y maquinaria diversa, donde los recursos obtenidos se destinarán en apoyo al sector salud.

En el caso de vehículos listos para circular, su precio de salida va desde los ocho mil 400 pesos se trata de una camioneta Ford tipo Pickup Ranger XLT, modelo 1994, hasta los 886 mil 700 pesos de una ambulancia marca Mercedes Benz Sprinter, modelo 2014.

A la venta hay un Audi A4, modelo 2018, cuya puja empezará en 266 mil 700 pesos y un Acura RDX, de ese mismo año en 245 mil 600 pesos.

Además, hay dos unidades blindadas, se trata de un Ford XLT Súper Duty, modelo 2010, que tiene un precio base de 328 mil 300 y un Volkswagen GTI, modelo 2012, puesto a la venta en 297 mil 700, además de una camioneta Jeep Wrangler, modelo 2013, que sale con un valor inicial de 276 mil 500.

Y con precio base de 136 mil 100, hay disponibles cinco vehículos tipo tracto camión, entre los que destaca el Freightliner modelo 1997.

Entre la mercancía diversa, se encuentran 526 mini drones Seeker marca Fayee, con precio de salida de 46 mil 900; 557 consolas de videojuegos, marca Arcade Station, que salen a venta por 64 mil 500. Así como textiles, artículos de oficina y juguetes.

Los bienes que se venderán fueron transferidos al INDEP por la Fiscalía General de la República (FGR), la Oficina de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA), el Poder Judicial de la Federación (PJF), el SAT Comercio Exterior (SAT) y el SAT Fisco Federal (SAT FF).

Y se encuentran ubicados en los estados de Aguascalientes, Estado de México, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Por otra parte, la dependencia señaló que a partir del 3 de septiembre de próximo y hasta el día 23 del mismo mes, reinician las subastas electrónicas que fueron suspendidas, debido a que se estaba perfeccionando el sistema informático.

El Instituto aclaró que no vende mercancías a través de redes sociales, no acepta anticipos y no aparta bienes. Para participar en las próximas subastas el INDEP tiene disponibles las convocatorias y bases en su portal electrónico.