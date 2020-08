Filme mexicano gana premio del Festival de Málaga

La película mexicana Blanco de verano, de Rodrigo Ruiz Patterson, ganó ayer sábado el premio al mejor largometraje iberoamericano del Festival de Cine de Málaga (España), según se anunció en la lectura del palmarés.

El filme mexicano se alzó además con los galardones al mejor actor de reparto, para Fabián Corres, y al mejor guión, para Ruiz Patterson y Raúl Sebastián Quintanilla.

El reconocido cineasta mexicano Arturo Ripstein, uno de los homenajeados en esta edición del certamen al recibir el Premio Retrospectiva, logró además el premio al mejor director por El diablo entre las piernas.

Las niñas, dirigida por Pilar Palomero, se llevó la Biznaga de Oro al mejor largometraje español, mientras que el galardón especial del jurado fue para La boda de Rosa de Icíar Bollaín.

La Biznaga de Plata a la mejor actriz corresponde, "ex aequo", a la brasileña Regina Casé, por su interpretación en el largometraje Tres veranos, y a la española Kiti Mánver por su trabajo en la película El inconveniente.

También compartido fue el premio al mejor actor, en este caso para los argentinos Alberto Amman y Pablo Echarri, que encabezan el elenco de El silencio del cazador, un largometraje de Martín Desalvo reconocido asimismo con el premio al mejor montaje, para Paula Rupolo.

El palmarés de esta sección oficial, que contó con nueve películas españolas y siete iberoamericanas, se completa con la Biznaga de Plata a la mejor música para Pascal Gaigne por su trabajo en la película dominicana Malpaso, dirigida por Héctor Valdez.

En la sección Zonazine, la mejor película española a juicio del jurado fue Lúa vermella, de Lois Patiño, y la mejor película iberoamericana la coproducción de Argentina y Brasil La botera, dirigida por Sabrina Blanco, en la que también recayó el premio a la mejor actriz, para Nicole Rivadero.

La Biznaga de Plata a la mejor dirección correspondió en esta sección a Pau Cruanyes Garell y Gerard Vidal Barrena por Les dues nits d'ahir, película que logró también el premio al mejor actor, para Arnau Comas y Oriol Llobet.

Por su parte, el jurado popular de Zonazine otorgó el premio del público al largometraje brasileño Filho de Boi, dirigido por Haroldo Borges y Ernesto Molinero.

En la sección de documentales, la Biznaga de Plata al mejor documental fue para el brasileño Partida, de Caco Ciocler, y el premio al mejor director para las cubanas Patricia Pérez y Heidi Hassan por A media voz.

El jurado concedió sendas menciones especiales al documental chileno Dios, de Josefina Buschmann, Christopher Murray e Israel Pimentel, y a la coproducción hispano-mexicana La mami, de Laura Herrero Garvin.

El galardón del público Jurado Joven Documental correspondió a Cartas mojadas, un largometraje dirigido por Paula Palacios y producido por Isabel Coixet sobre el drama de la inmigración en el Mediterráneo.

Blanco de verano es la ópera prima de Rodrigo Ruiz Patterson y gira en torno la historia de una madre soltera y su hijo, y de cómo su vida cambia luego de que esta comienza una relación amorosa.

"La película es como ver navegantes que viven en un barco dentro de una botella. El barco cambia de forma, a voluntad de los sentimientos que sienten unos por otros. La tormenta se siente lejana hasta que están en medio de ella. Los sentimientos reprimidos, inundan el barco y rompen contra su casco. La intimidad es un balance delicado, que toma tiempo construir y poco destruir. Rodrigo, Valeria y Fernando tendrán que aprender a compartir su intimidad. Porque hasta los barcos en el mar se queman", se lee en la página oficial del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Filmada en Nextlapan, Estado de México, la trama se desarrolla en una de las cuatrocientas pequeñas casas que ahí se ubican, en ese lugar, Rodrigo, el protagonista adolescente, se debate entre aceptar a la nueva familia o recuperar el trono, aún a costa de la felicidad de quien más quiere.

"El resultado sí es bastante edípico, pero nunca fue el punto hacer un comentario al respecto. Esta película parte de un lugar muy personal. Traté de hacer un buen drama, pero evidentemente es una ficción, nada de lo que está ahí pasó", explicó Ruiz Patterson para medios internacionales.

"Quería hacer una película becoming of age (sobre dejar de ser niño y madurar). Quería ahondar en las primeras emociones que uno siente en la vida, celos o codependencia, y la manera torpe en la que se intentan acomodar cuando no tienes experiencia", agregó.