'El Bronco' amagó con abandonar la Conago desde julio de 2018

La posibilidad de abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que recientemente han planteado algunos mandatarios de la Alianza Federalista, es un tema que ha traído en mente el mandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón, desde hace más de dos años.

El 12 de julio de 2018, los miembros de la Conago, se reunieron en privado con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero no estuvo entre ellos Jaime Rodríguez Calderón, quien luego de seis meses de licencia para hacer campaña como candidato presidencial independiente, regresó a la gubernatura el dos de julio, al día siguiente de las elecciones, en las que terminó como último en la votación, y fue vencido por el hoy mandatario nacional hasta en la entidad que gobernaba.

Todavía frescos los debates y los discursos de la campaña, en los que "El Bronco" se había mostrado como el más duro crítico del abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia, al día siguiente de aquella reunión de acercamiento entre el virtual presidente electo y los gobernadores del país, Rodríguez Calderón justificó su inasistencia al señalar ante los reporteros que esas reuniones sólo eran "una pérdida de tiempo".

Agregó "El Bronco", "una de las razones porque no acudí a la Conago es esa, yo no creo que la Conago sea un elemento de contrapeso a presidente, es un Club de Toby, no resuelve nada, nunca ha resuelto nada".

Al recordársele que él había ido a reuniones de la Conago cuando era presidente Enrique Peña Nieto, respondió. "Pero he ido para distraerme y para divertirme, cabrón; pero no resolvemos nada".

Señaló entonces, "no volveré a asistir en tanto no haya un tema de responsabilidad de la Conago, no está en la ley, los acuerdos que tenemos ahí ni siquiera se cumplen, no existe una verdadera condición, ojalá podamos empujar en la ley, para que los acuerdos que tengamos ahí, la Federación los respete, pero pues es como ir a misa". Además, consideró "una idiotez" la pretensión de AMLO en designar delegados o representantes en las entidades.

El 14 de agosto, ya declarado López Obrador presidente electo, cambió de opinión "El Bronco": "no me parecen algunas cosas, se las diré a Andrés Manuel en la próxima reunión de la Conago".

Entre esas cosas con las que no estaba de acuerdo, precisaron, estaba el nombramiento de delegados o representantes en los estados, "es como si yo le dijera a algún alcalde: te voy a mandar un delegado para que maneje los recursos del estado".

Este viernes en entrevista con el periodista Alejandro Cacho, "El Bronco" retomó su idea que planteó hace más de dos años, cuando le preguntó sobre la intención de algunos gobernadores, que amagan con dejar la Conago y si con ello se podría dar su posible desaparición.

"No sé si la quieran conservar con algunos cuantos, yo en lo personal no asistiré más a una reunión de la Conago, vamos nada más a validar lo que el presidente dice, es un formato muy cerrado, muy antidemocrático, el presidente solo va a validar, a acompañarnos, mejor lo invitamos a una boda", dijo "El Bronco".

Agregó que a las propuestas que plantean los gobernadores siempre dice el presidente en turno, "que lo va a ver, que va a dar instrucciones", pero no pasa nada. Expuso que la Conago debería ser de discusión, de análisis "en donde empecemos a ver el nuevo pacto fiscal".

Señaló "El Bronco" que la Conago "es un organismo para nosotros no para el Presidente, para que nosotros analicemos nuestros problemas y los que podamos tener con la federación, pero no tuvimos respuesta, es como hablarle a una pared”.

Mencionó que los gobernadores de la Alianza Federalista se reunirán próximamente en Chihuahua, y no sabe el acuerdo que van a tomar, "pero creo que será, de que todos ya no asistiremos", pues dijo, es lo que ha escuchado de Enrique Alfaro, de Javier Corral y de Francisco Javier Cabeza de Vaca, aunque finalmente cada quien tomará su decisión, porque "no se trata de un bloque".

Por otro lado, Rodríguez Calderón dijo que "es injusto que el gobierno federal se meta en los temas políticos tratando de desestabilizar al gobierno de mi compañero Cabeza de Vaca, no sucede en Nuevo León, aquí yo no permito que eso pase, tiene que haber respeto, aquí yo no tengo ese problema, pero sí lo tiene mi compañero Cabeza de Vaca".

"El Bronco" recordó que durante su visita a Nuevo León, López Obrador contó durante "la mañanera" sobre una carta que mandó el presidente Francisco I Madero, a Gerónimo Treviño, un porfirista que gobernaba esta entidad, para pedirle que se respetara el voto en las próximas elecciones.

Ya en privado, aseguró Rodríguez Calderón, le dijo al Presidente "no vayamos a hacer lo que dijo Madero a Gerónimo Treviño" (que no se metiera en las elecciones), "yo le dije al Presidente 'y ¿por qué Gerónimo Treviño no le mandó una carta a Madero para que no se metiera en las elecciones?".