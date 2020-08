De sociales...

HOLA, HOLA… #LAGUNAYOTEQUIEROENCASA.

Participo con dolor y esperanza el paso a la Casa del Creador, del estimado caballero Alberto Siller Rodríguez. Sincera condolencia a las familias Siller Luengo, Siller Rodríguez y Luengo González a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevo mis oraciones para que Dios Padre, renueve las fuerzas de la familia en este momento de dolor.

En el Valle de Guadalupe en Baja California, Norte, en la Vinícola Fratelli Pasini, el jueves 20 en punto de las 14:00 hrs., se llevó a cabo In Memoriam, el último adiós, al lagunero Alberto Siller Rodríguez, finalizando con una cata de degustación, para celebrar el haber podido disfrutar su compañía por ese rumbo y recordar las vivencias que pasó junto al grupo de sus múltiples amistades, que con su trato amable, amplios conocimientos sobre el cultivo de la vid y sus vinos, logró cariño y respeto. Descanse en Paz.

Los alumnos del Colegio San Roberto de VI Semestre de Preparatoria, el pasado viernes 21, en las canchas del colegio, dieron por culminada la última etapa de su preparación en el nivel de bachillerato. Los alumnos fueron acompañados por sus padres de familia, todos respetando la sana distancia y los protocolos de sanidad, la ceremonia se realizó por medio de transmisión en pantallas gigantes, que ahí se colocaron y también la pudieron escuchar por la radio de sus coches. Los alumnos que obtuvieron el mayor promedio recibieron un diploma por su mérito académico, de igual forma, se hizo entrega del reconocimiento “Una vida San Roberto” para los que formaron parte de la institución desde muy pequeños. Su directora, Miss PeckyWebb, dirigió bonito mensaje, agradeciendo a los padres de familia, el haber acompañado a sus hijos en este camino de su preparación y ante la situación difícil que estamos viviendo en estos momentos, reconoció al área de coordinación del colegio, maestros y equipo de mantenimiento, ya que gracias a todos ellos, fue posible esta graduación especial.

Y con este tema, les comparto algunas palabras muy emotivas y de gran sentimiento de la alumna, María José Aguayo Landeros: “Compañeros, díganme ¿quién de ustedes imaginó de ésta forma su entrega de papeles? Nadie, o más bien ¿quién imaginó terminar sus años de preparatoria de ésta forma? Estamos aquí, concluyendo la mejor etapa de nuestras vidas y tiene que festejarse, caracterizada por rebeliones y nuevas experiencias, llena de aprendizajes, risas, fiestas y sobre todo, una etapa que nos encamina a descubrir nuestro propósito en la vida. Quién lo diría, ese viernes 13 de marzo, sería el último día en que pisaríamos el colegio, nos despedimos de maestros y amigos afirmando que los veríamos el lunes, pero nunca llegó. Lidiamos con clases en línea por todo un mes y fue suficiente para extrañar nuestra vida tal y como era antes. Muchas veces no valoramos las cosas hasta que las vemos perdidas y creo que esta fue la lección más grande de nuestras vidas. Alguna vez no valoramos el esfuerzo que hacían nuestros padres para pagar los estudios, no valoramos las clase que preparó el maestro un día antes, el lugar en donde estábamos y por último y la peor, no valoraste a tu amigo que siempre estuvo a tu lado.

Un día me topé con la siguiente frase “Ten cuidado con quién haces recuerdos. Esas cosas pueden durar toda la vida, estén juntos o no”. Esa frase es un arma de doble filo y tiene toda la razón, porque cuando seamos mayores lo único que nos quedarán serán recuerdos y cada uno de nosotros vivirá en el recuerdo de alguien más. Agradezco el haber formado parte durante 15 años en ésta familia, pero hay que agradecerles primeramente a Miss Pecky y Miss Pamela, por crearla y darnos la oportunidad de darle su esencia. Siempre atentas y muy serviciales con quien lo necesite. Gracias por dejarnos formar parte de la Familia San Roberto.

#LaCulturaNosUneEnLinea, también los domingos. Disfruta de la programación digital de la Secretaria de Cultura de Coahuila y #QudateEnCasa.

Para los amantes de la ortografía. Palabras homófonas: Intención / deseo de hacer algo; Intensión/es de intensidad.

El Museo Arocena, el pasado miércoles abrió nuevamente sus puertas con espacios seguros para disfrutar tu visita con todas las medidas y protocolos de sanidad. Te espera todos los miércoles y domingos de 10:00 a 18:00 hrs., entrada gratis.

Continuando con el General Guadalupe Victoria. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, proclamaron el Plan de Iguala. Iturbide comenzó una gira por la región del Bajío para difundir el movimiento. Varios militares realistas se unieron al Plan de Iguala, así como algunos líderes insurgentes retirados, como Nicolás Bravo e Ignacio López Rayón.

El General Victoria, también se adhirió. El 6 de abril, proclamó la Independencia en el pueblo de Soledad. A finales de mayo, con excepción de la capital, la provincia de Veracruz, estaba levantada en armas. El Ejército de las Tres Garantías, se creó el 24 de febrero de 1821 y siguió luchando contra las fuerzas realistas españolas que se negaron a aceptar la Independencia de México. Esas batallas continuaron hasta el 21 de agosto de 1821, cuando Iturbide y el Virrey Juan O’Donojú firmaron los Tratados de Córdoba.

Hasta la próxima