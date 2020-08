De Inglesita

Seamos honestos y dejémonos de rodeos. Si se va del Barça, el único equipo con capacidad para recibir a Leo es el Manchester City.

El reencuentro perfecto tras una década: Guardiola y Messi en búsqueda de la Orejona. Una vez más. Y es que en la semana me encontré con un dato tremendo: en la última década, “el 10” solo ha tenido una Champions, eso sí, con triplete incluido. Pero no son cifras dignas para un jugador de tal categoría, para un futbolista que está entre los mejores de la historia. Ahora bien, podemos criticar lo que queramos: los modos, la incompetencia, la nula personalidad del argentino y mucho más. Lo cierto, es que creo que si se va, lo hace porque ya no aguanta más y quiere seguir compitiendo en el tramo final de su carrera. Creo que se tardó en tomar la decisión, o bien en dar un paso al frente y hablar públicamente de lo que pasaba. Roma, Liverpool y Bayern no fueron casualidad.

Pero a ver, repasemos las supuestas novias, empezando en Inglaterra: Chelsea no puede afrontar más transferencias con las que ya realizó, sobre todo por salarios. Liverpool perdió la puja por Werner, así como el United no pagó por Sancho: ¿De verdad pagarían por Messi? Esto nos deja únicamente al Manchester City, que si bien viene de salir de la polémica del Fair Play Financiero por la UEFA, está en capacidad de traer a Leo. Otra opción, en Italia, es el Inter, lo cual se antoja complicado porque no es un proyecto consolidado como sí lo es PSG o Bayern, pero estos dos ya se hicieron a un lado en la carrera.

En Manchester, Messi se reencontraría no solo con Pep, sino también con los arquitectos del proyecto citizen y que ya coincidieron con el argentino en la etapa dorada del Barça: Txiki Begiristain, director de fúubol, y Ferran Soriano, director ejecutivo.

Ambos están desde 2012 en el Manchester City, y desde que llegó Guardiola, se habla de que repitan las hazañas que hicieron los tres con los blaugranas, pero ahora parece más cerca con la posible llegada del astro. Luego, tenemos las interrogantes de cómo jugará y cómo encajará Messi en el XI de Pep. A ver, eso no tendría que ser un problema, pero aún así hay que considerar que ya tiene sus 33 añitos, y el futbol de Inglaterra es más rápido y duro que el español.

Guardiola suele usar un 4-3-3 con un pivote (Rodri/Fernandinho) y dos interiores (De Bruyne/Gündogan), dos extremos (Sterling/Mahrez) y un delantero (Agüero/Jesús). La lógica diría que Messi tiene que ir por la banda derecha, posiciones que suelen ocupar Mahrez, Bernardo o Foden. Otra variante es que Pep juegue 4-2-3-1 y tire a De Bruyne con el otro medio defensivo en el medio sector, dejando el enganche central para Leo.

La Premier League luce espectacular para esta temporada: vuelve el Leeds, están DT’s como Bielsa, Mourinho, Klopp, Guardiola y Ancelotti, equipos como Chelsea han fichado increíblemente y si a eso le sumas a Messi, te queda la mejor liga del mundo sin lugar a dudas. No solo en lo deportivo, sino también en el impacto económico y de marketing que habrá. Cuando llegó Ronaldo a la Juve, el equipo italiano incrementó sus ingresos 17% y sumó 16 millones de euros en venta de artículos. No es gasto, es una inversión.

Se estima que el salario anual de Messi es de 150 millones de euros. Si se va, evidentemente es un respiro económico para el Barça, pero no piensen que se irá gratis por más que eso venga en la supuesta cláusula. Los blaugranas querrán sacarle provecho a la transferencia del jugador más importante en la historia de su institución. La novela va para largo.