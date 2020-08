Y como nos habían adelantado nuestros subagentes que consultaron a la pitonisa, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la región no dejó más que buenas intenciones para las provincias de Coahuila y Durango, además de reclamos y reclamos, una que otra manta de rechazo colgada en puentes peatonales, lo que muestra que la popularidad de la que gozaba hace unos meses va mermando. Nuestros subagentes, magullados por los pisotones y aventones debido al desorden, nos reportan algunas de las incidencias de la gira en la que el presidente prefirió inaugurar un paseo comercial en la hermana república de Gómez Palacio que ir a Saltillo, donde dejó plantados a los colectivos de familiares de desaparecidos que lo esperaban para la inauguración del Centro Regional de Identificación Humana, en el que, por cierto, el Gobierno federal metió unos milloncillos.

Desde su llegada la tarde del martes al aeropuerto de Torreón se encontró con manifestaciones de grupos a favor y en contra. Mientras que el miércoles antes de las 5:00 de la mañana ya tenía esperando a otros grupo de inconformes fuera de las instalaciones militares donde asistió a la reunión de seguridad y al desayuno posterior; tanta fue la desorganización del Gobierno federal que al tan presumido Mando Especial lo obligaron a darse un "baño de pueblo" y lo mandaron a desayunar con los cabos y tenientes, mientras que a los generales de la región ni siquiera los invitaron a degustar las gorditas. En Gómez Palacio, nadie pudo contener a una turba de ciudadanos manifestantes que burló la seguridad y se metió a gritar porras y reclamos. Respecto al "góber" rijoso federalista y epidemiólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme, se notó que hizo malabares para sortear el discurso del presidente y en tono amistoso, pero firme, le tendió la mano, pero le reclamó el abandono en el que tiene la Federación a Coahuila con eso de que ni un centavo ha aportado para hacerle frente a la pandemia, lo que en general fue bien visto por propios y extraños.

*********************

Y sigue el pleito frontal entre el Gobierno federal y Alonso Ancira, que tiene prácticamente comiéndose las uñas de la angustia a la región Carbonífera, donde la crisis económica se recrudece sin que nadie meta las manos para ayudar. Durante la "Mañanera", emitida desde Torreón, el preciso terminó por darle la "puntilla" asegurando que la nueva Administración de la acerera le ofreció devolver 200 millones de dólares como reparación del daño por la venta de la planta chatarra de fertilizantes a Pemex durante el anterior sexenio, pero no contaba con que horas después voceros de la empresa acerera lo desmentirían; y como no se quedó con la estocada, en Nuevo León advirtió que si AHMSA no paga el daño, "serán enjuiciados y castigados".

*********************

Sin la parafernalia de otros tiempos en que hasta se cerraban las calles y contrataban bandas para amenizar los eventos, esta semana los partidos políticos empezaron los registros de los suspirantes para una beca… Perdón, una curul en el Congreso de Coahuila. En el marco de la pandemia internacional que nos trajo el molesto coronavirus, y de acuerdo a las nuevas reglas establecidas por el desinformado Instituto Electoral de Coahuila, se podrían hacer por correo electrónico o acudir a los Comités Distritales, aunque solo el interesado. Nuestros subagentes, disfrazados de banderín despintado, nos reportan desde la capirucha del estado que por parte del PRI algunos ya versados en las plataformas digitales se dieron sus "mañas", acudieron a entregar su documentación y utilizaron la plataforma Zoom para transmitir y estar en contacto con los militantes, como lo hizo uno de los candidatos con peor apellido en la entidad, Álvaro Moreira, quien tiene la esperanza de obtener el Distrito 16. No se sabe si tiene los dotes de bailarín de su hermano el exgobernador Humberto o lo peleonero de su otro hermano, también exgobernador, Rubén, pero lo cierto es que recibió el apoyo de sus tres seguidores al unísono de "¡Álvaro, Álvaro, Álvaro!" sin el Moreira, por obvias razones. Y mientras en Morena se siguen dando fuerte con la escoba y la cubeta por la rebatiña del reparto de posiciones, en lo que queda del Partido Acción Nacional es tanta la escasez de perfiles en el Estado que el partido está registrando a puro desconocido, por lo que muchos creen que el día de la elección tronarán como ejote, con todo y que con uñas y dientes los grises diputados María Eugenia Cázares, Gerardo Aguado y Fernando Izaguirre buscan reelegirse, pues se resisten a pasar a vivir en el error. Y a propósito de las próximas elecciones, el reporte de última hora indica que quien andará por tierras laguneras es el desacreditado dirigente del PRI nacional, Alejandro Moreno, conocido entre las huestes como "Alito el Gandalla", pues reformó los estatutos pasando por el arco del triunfo a todos los consejos. Su visita es con el fin de "apapachar" en su registro a su amigazo Eduardo Olmos y respaldar a quien se dice será el próximo jerarca del rebaño tricolor en la próxima legislatura… ¿Será?

*********************

Nuestros subagentes nos reportan que de repente todo cambió para el alcalde Jorge Zermeño, quien se declaró todo un "Amlover", es decir, un auténtico fan del presidente Andrés López Obrador, a quien ya imita en eso de no usar cubrebocas en eventos públicos, como se le observó durante la gira electoral… Digo, presidencial, y después por sus declaraciones embarradas de melcocha a favor del proyecto "Agua Saludable para La Laguna", con el que, de seguro, de inmediato colaborará y va a empezar a invertir en la reparación de kilómetros y kilómetros de las redes de agua potable a cargo del Simas Torreón, agujeradas por todos lados y gracias a las cuales se pierde más del 50 por ciento del agua limpia que se extrae de los pozos. Y en el preciso instante en que todos empezaban a lanzarle piedras al alcalde Zermeño por el tema de seguridad, ahora se salió por la tangente y le alcanzó para presumir que en materia de seguridad: "estamos bien; no lo digo yo, lo dijo el presidente".

*********************

Vaya lío el que se armó en el interior, si es que tiene interior, de las huestes de Morena en Coahuila, donde no hay ninguna duda de que en la ambición política ya bien dicen que "el camino hacia el poder está pavimentado con traiciones y mentiras". Lo más seguro es que la campaña de los suspirantes a diputados locales por ese partido inicie con problemas serios debido a la impugnación presentada el pasado lunes en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal en Monterrey por parte de los aspirantes en el proceso de selección de candidatos, quienes se decían engañados por la forma en que se decidió al grupo de representantes "morenos" bendecidos con una "pluri" al igual que a los de mayoría relativa. En Coahuila se inscribieron 125 suspirantes a las candidaturas de Morena, pero la semana anterior el CEN del grupo emitió el documento con las personas que finalmente representarán a la 4T en la contienda. Se concretaron a decir que no fue a dedazo, sino que se hizo un análisis y se realizó una encuesta de los perfiles, y finalmente se llegó a la conclusión de que los propuestos por la diputada federal Miroslava Sánchez y el senador Armando Guadiana Tijerina eran los ganadores. Dicen que jugaron y lo engañaron, así como lo hicieron con muchos otros, 26 de los cuales ya protestaron oficialmente en la ciudad regiomontana… Al parecer el orden no es un concepto que se conozca en Morena, pues quienes inicien la campaña lo harán cobijados por la incertidumbre de esperar el fallo de la autoridad federal.