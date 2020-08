Alistan mandatarios 'plan B' y amagan con salida de la Conago

Mandatarios que integran la Alianza Federalista amagaron con una salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) al considerar que el organismo llegó a su fin.

Al menos así lo reveló el líder de Michoacán, Silvano Aureoles, en entrevista, al señalar que es altamente probable la salida de Conago de los mandatarios que integran la alianza, quienes piensan en un "plan B" para hacer frente a la crisis económica.

Los 10 gobernadores que integran la alianza se reunirán el próximo 7 de septiembre en la ciudad de Chihuahua para valorar esta situación.

Por separado, los mandatarios de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de Jalisco, Enrique Alfaro, coincidieron en que la Conago -integrada por los 32 gobernadores del país como un espacio de reflexión y de diálogo con la Federación- está agotada y ya llegó a su fin.

Por su parte, el gobernador Riquelme, en la última visita que realizó Andre´s Manuel López Obrador a La Laguna, señaló que analizan otros mecanismos para el diálogo con el presidente, el cual, puede ser de manera directa Ayer, en una charla con reporteros, Aureoles dijo que, tras "la desolada" que se llevaron los mandatarios en San Luis Potosí durante la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cosas se van a replantear en Chihuahua el próximo 7 de septiembre.

Agregó que es altamente probable la salida de los 10 gobernadores, que hoy conforman la alianza, de la Conago, y ello porque no hay acuerdos con el Jefe del Ejecutivo federal.

"Altamente probable que en Chihuahua acordemos salirnos de la Conago, porque, ¿qué hace el Presidente? Puras faramallas, se lleva al gabinete legal y ampliado nomás para gastarse los viáticos porque al final no hay nada. Somos 10, los de la Alianza Federalista, los que hemos aguantado. Lo vamos a analizar y el plan B de qué vamos a hacer", refirió.

La Alianza Federalista de Gobernadores la conforman los de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua y Durango; ésta se creó en medio de la pandemia por Covid-19 para demandar mayores recursos a fin de fortalecer los servicios en estados y municipios, y cambios en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Silvano Aureoles negó que una eventual salida de gobernadores de la Conago signifique una ruptura de diálogo con la Federación.

"En tanto, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lamentó que en la pasada reunión de la Conago no hubo un diálogo como el que deseaban con el López Obrador. "Pareciera ser que la Conago ya llegó a su fin. No hubo un diálogo abierto, claro, franco, de un intercambio de ideas, inclusive de preguntas y respuestas, no hubo tal situación".