Eric Trump dijo, en la convención republicana, que su padre ya "logró" la paz en el Medio Oriente. Yo sé que estamos en la era de la posverdad, pero, ¿la paz en Medio Oriente como un hecho consumado? Pero no fue solo él. A lo largo de toda la convención se escuchaba una y otra vez, como parte de una misma historia, que Trump ha combatido al terrorismo como nadie, que "eliminó a Soleimani" (el segundo hombre más importante de Irán), y "derrotó completamente" a ISIS, además de liquidar a su líder Al Bagdadi. El terrorismo emerge constantemente como uno de los mayores temas de preocupación para el electorado de EU, de ahí la relevancia del asunto.

Primero, la cuestión del fin de ISIS para Trump no es nueva. El presidente lleva meses declarando que ha "terminado" con esa organización. Pero la realidad es que pocas personas dentro y fuera Washington piensan así. Por ejemplo, uno de los mayores aliados de Trump, el senador republicano Lindsey Graham, dijo en octubre del 2019 que la sola idea de que "ISIS estaba derrotado" era "la mayor mentira que ha dicho esta administración". Lo relevante, sin embargo, es que, desde aquel octubre del 2019 a la fecha, ISIS y sus filiales, están más activos, lo que hace el mensaje del "fin" de ISIS incluso menos válido.

El daño mayor a ISIS consistió en haberle arrebatado el territorio que controlaba en Siria e Irak, algo que comenzó a lograrse desde la administración Obama y, que, efectivamente, culminó con la administración del presidente Trump. Adicionalmente, Washington consiguió eliminar a su líder, Al-Bagdadi, logrando con ello un importante golpe a la organización. No obstante, las noticias no paran: Hace unos días miembros de la filial de ISIS en Nigeria, una escisión de Boko Haram autodenominada "Provincia de África Occidental del Estado Islámico", invadieron una zona del noreste de Nigeria capturando a cientos de rehenes. Una semana antes, militantes de otra filial de ISIS en Mozambique, la denominada "Provincia del Estado Islámico en África Central", capturaron partes de la ciudad portuaria de Mocimboa da Praia. Hace unas semanas, ISIS llevó a cabo en Irak uno de los mayores operativos de los últimos años, el más importante desde que cayera su "califato", para conquistar zonas rurales del país.

Es decir, a pesar de sus derrotas, lo que ISIS sí ha podido conservar es: (a) una presencia en su centro operativo de Siria e Irak que podría estar compuesta de 18 mil a 30 mil combatientes; (b) una amplia red de filiales activas en tres continentes; (c) una red de células más pequeñas ubicadas en diversos países, algunas de las cuales permanecen en estado "durmiente"; (d) una red de operaciones digitales, cuya actividad va desde el uso de propaganda, hasta la detección, radicalización, adiestramiento y dirección a distancia de potenciales atacantes; y (e) un número indeterminado de individuos dispuestos a cometer ataques a nombre de la organización.

ISIS no está "eliminado" y que cualquier declaración, discurso o tuit que así lo indique, forma parte de mensajes destinados a impactar a sectores del electorado que no necesitan datos o evidencias que respalden lo que sienten que es verdad. Segundo, no solo ISIS sobrevive, sino que, tras sus derrotas en Irak y Siria, se ha estado reagrupando y está nuevamente en crecimiento. Tercero, el nombre o marca de ISIS también se mantiene creciendo cada vez que los distintos grupos que se han afiliado a esa red a lo largo de los años llevan a cabo operaciones como las que hemos visto en estos días.