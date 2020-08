Abuelitos continúan estudios con las clases por televisión

Fotografías compartidas en redes sociales, muestran a personas mayores prestar atención a las clases del proyecto de la Secretaría de Educación Pública por televisión, mientras toman apuntes y elaboran los ejercicios que forman parte de las clases.

"Mi abuelita está tomando sus clases y cada día la admiro más", dice un comentario en un tuit acompañado de la fotografía de una mujer mayor haciendo apuntes en una libreta.

Conforme pasan los días han aumentado las publicaciones que muestran a adultos mayores aprovechar el programa 'Aprende en Casa', mismo que el público resalta como 'una buena oportunidad para todo aquel que desee seguir estudiando'.

Mi mamita tomando sus clases de secundaria, por favor, la próxima vez que me vean quejarme de algo o que algo me da flojera recuérdeme este momento y me dan un chin g4daz0!

76 años y no se rinde!! pic.twitter.com/rzUoItXGV5