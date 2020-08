Por segunda vez AMLO apresura su discurso; ahora en Reynosa

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que los habitantes de Reynosa no se quedarán en casa guardando la sana distancia, por lo que por segunda ocasión apresuró su discurso que duró cinco minutos, para evitar contagios de COVID.

"Me da mucho gusto estar con ustedes, no le hace que no me hayan hecho caso, porque no queremos que haya congregación, mítines, porque tenemos que cuidarnos con sana distancia para no enfermarnos ni contagiarnos de esa terrible enfermedad, el COVID".

En las instalaciones deportivas de esta popular colonia, el titular del Ejecutivo dijo que entendía la pasión de la gente, pero no quiere que haya contagios, por lo que sería breve en su discurso.

"Ya van a venir mejores tiempos y Ya voy a andar en las calles, voy a abarcarles y nos vamos a tomar fotos, y vamos a estar muy cerca, pero ahora tenemos que guardar distancia y cuidarnos mucho".

El presidente dijo que las intervenciones que lleva a cabo la Sedatu en Reynosa son espacios para los jóvenes para que hagan ejercicio, deporte y se puedan distraer.

"Para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia no basta con el uso de la fuerza, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, si se atiende a los jóvenes habrá paz en Reynosa y Tamaulipas".

Destacó el apoyo de la presidenta municipal de Reynosa Maky Esther Ortiz (PAN) por el trabajo realizado en este municipio.