'Chabelo a la final'; retornan los memes tras fallecimiento de Manuel 'El Loco' Váldes

El actor, comediante y presentador infantil, Xavier López 'Chabelo', se ha convertido en el protagonista recurrente de decenas de memes en redes sociales por las bromas en torno a su edad e 'inmortalidad', gracias a todas las generaciones de niños que lo acompañaron en el programa de televisión En Familia con Chabelo.

La noticia de la muerte de 'El Loco' Váldés, ha traído dichos memes de vuelta, surgiendo el 'reto final' entre 'Chabelo', SIlvia Pinal, la Reina Isabel, entre otros. Según comentan usuarios en redes.

Nadie:

Absolutamente nadie:

Chabelo : Who is next? pic.twitter.com/FYn8xOcLOO