Advierte AMLO que no descarta consulta para enjuiciar a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que por ser necesario, no descarta que pueda presentar una solicitud de consulta ciudadana para preguntarle a la población si se debe llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México.

Esto, en el escenario de que los ciudadanos o los legisladores no logren presentar la solicitud antes del 15 de septiembre, cuando vence el plazo legal para pedir ese ejercicio de participación ciudadana.

"Es necesario, no lo descarto, hay que esperar", dijo en su conferencia de prensa en las instalaciones de la Octava Región Militar.

El titular del Ejecutivo destacó que esperará a ver si se organizan los ciudadanos o si los legisladores lo hacen. "Es necesario, porque lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo y porque me he comprometido a mandar obedeciendo", expresó.

El presidente López Obrador dijo que en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), esperará el avance de las investigaciones de la Fiscalía y la opinión del Ministerio Público, por lo que confió en que haya justicia pronta y expedita y no se archive el caso.

Señaló que su administración no torcerá la ley para fabricar culpables.