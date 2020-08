Tras aglomeraciones, AMLO pide no asistir a eventos en Reynosa

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población de Reynosa, pero sobre todo a los líderes partidistas, a no acudir a su evento de esta mañana en esta ciudad fronteriza para evitar contagios masivos de COVID-19.

"Ayer nos recibió mucha gente en Matamoros y estos actos por la pandemia (de coronavirus) los procuramos hacer privados para guardar la sana distancia, ayer no se consiguió ese propósito y es muy riesgoso que se agrupe mucha gente por los contagios.

"Quiero pedir a los ciudadanos de Reynosa que nos permitan comunicarnos con ellos a través de los medios, tanto en los convencionales como en la redes sociales, que se queden en sus domicilios y puedan enterarse de los actos que vamos a llevar a cabo", dijo en su conferencia mañanera de este viernes.

Este jueves, al inaugurar obras de desarrollo urbano en Matamoros, habitantes de este puerto abarrotaron las calles aledañas a la unidad deportiva y el titular del Ejecutivo cortó su participación a solo tres minutos y 20 segundos.

En su conferencia de prensa mañanera, en las instalaciones de la Octava Zona Militar, el presidente López Obrador dijo que no se pueden descuidar las medidas sanitarias y se debe mantener la sana distancia y evitar contagios masivos.

"Ahora si llegan los voy a ver como los que no nos quieren, como decíamos cuando estábamos en la oposición ‘el que no brinque es charro, el que no brinque es charro’. El que llegue hoy es conserva", refirió.