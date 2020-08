Buen día, estimados amigos (as) golfistas, espero y se encuentren bien. Segunda semana de los playoffs de la FedEx Cup en el BMW Championship, en el legendario campo de Olimpia Fields Country Club, donde ahora jugarán solamente los mejores setenta jugadores del ranking, figurando los mexicanos Abraham Ancer (lugar 19) y Carlos Ortiz (lugar 56), quien además, compartirá salida por dos días con Tiger Woods (lugar 57) y Bubba Watson (lugar 58), sin duda, gran experiencia para el tapatío Carlos Ortiz el jugar con Tiger, que si bien no habrá publico, lo que hará en mi forma de pensar, Ortiz no estará tan presionado al jugar con Woods sin el fuerte apoyo que éste tiene cuando hay público presente en el campo.

El día de hoy hablaremos de la Regla 16.1 y en especial de las “Obstrucciones Inamovibles” que encontramos dentro del campo de golf, de las cuales tenemos alivio opcional.

Las más comunes pueden ser: caminos sintéticos para carritos de golf, aspersores, satélites o registros de riego, alcantarillas etcétera. Sin duda, la “Obstrucción Inamovibl”e que por su tamaño y extensión es más frecuente para aplicar esta regla, son los caminos de concreto, asfalto o adoquín para carritos de golf. La regla nos permite tomar alivio opcional sin castigo, si mi bola reposa sobre esta superficie, si mis pies o stance al tomar postura están sobre la superficie o si en mi intención de swing tengo interferencia de la obstrucción, cuando el jugador decide tomar la opción del alivio, éste tiene que ser total, ¿a qué me refiero con esto? A que tienes que aliviarte de las tres opciones antes mencionadas (ejemplo, alivio la posición de mi bola, pero mis pies o stance no, por que así me conviene), esto NO está permitido, ya que tiene que ser total. En caso de hacerlo así, el jugador tendría dos golpes de castigo, ya que al no aliviarse por completo, estaría jugando desde un lugar equivocado.

¿Cómo debo tomar mi alivio? La regla nos dice que lo primero que tenemos que hacer es buscar y establecer el punto de alivio más cercano, sin acercarnos a la bandera, este puede ser hacia un lado, atrás o inclusive hacia adelante, siempre y cuando no te acerques a la bandera.

La regla no nos indica la dirección del alivio, pero ¿cuál es el punto de alivio más cercano? Muy fácil, hacia donde se mueva menos la bola de su posición original y el jugador ya no tenga interferencia de la obstrucción, NO al lado que más conviene al jugador.

Para establecer el punto de alivio, debe hacerlo con el bastón que jugaría para ese golpe, después de establecer el punto de alivio, el jugador deberá colocar una marca en este punto y de ahí, el jugador tendrá el largo de un bastón, que puede ser el bastón más largo del equipo o cualquier otro con la excepción del putter y en este otro punto, colocar otra marca y el jugador tendrá toda esta área en medio circulo o para dropear su bola a la altura de la rodilla. En caso que la bola toque el área de alivio establecido y sale de esta, el jugador deberá redropear y fijarse bien dónde tocó el área de alivio en el segundo dropeo y si ésta se vuelve a salir, el jugador deberá colocar la bola en el punto donde la bola tocó el área en el segundo dropeo.

Si la bola del jugador es jugada fuera de esta área establecida, también tendría penalización de dos golpes. ¿Es obligatorio marcar mi bola para tomar el alivio? NO, sin embargo, es recomendable, ¿Puedo jugar la bola desde la obstrucción? SÍ, inclusive mi recomendación sería que antes de tomar la decisión de tomar el alivio y levantar tu bola, primero pre visualizar cuál sería tu punto de alivio para que veas si te conviene tomarlo o jugar la bola desde su posición original donde reposa, ya que no siempre el alivio te deja en una mejor condición para el golpe. La semana entrante les contaré de una chistosa anécdota que me sucedió en un Torneo Interclubes, al dar un alivio de una “Obstrucción Inamovible” en un camino para carritos de golf.

Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás, también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.