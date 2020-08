El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación.

Esta ocasión, el mandatario estuvo de gira por Reynosa, Tamaulipas.

Al inicio de su mensaje, López Obrador se refirió al hecho de que ayer, en Matamoros, acortó su participación a tres minutos con 20 segundos en la inauguración de las obras de mejoramiento urbano, debido al gran número de personas que se congregaron y que no respetaron las medidas de sana distancia en la entidad, que se encuentra en riesgo alto de contagios por COVID-19.

En ese sentido, el Ejecutivo federal pidió a los ciudadanos no arriesgarse y "cuidarnos todos".

Ya dentro de la ronda de preguntas y respuestas, López Obrador fue cuestionado sobre la solicitud de algunos gobernadores mexicanos para una reforma hacendaria, que permita modificar la fórmula en que se distribuyen los recursos de parte de la Federación, considerando que esto es posible, pero solo mediante consenso.

"Es posible hacer una reforma hacendaria y proponer un cambio en la ley de coordinación fiscal, pero debe haber un consenso... porque implica definir formas de distribución del presupuesto", señaló el mandatario.

Aseguró que "en la ley está definido un porcentaje para la Federación, las entidades y los municipios", considerándose en la fórmula factores como el crecimiento, la pobreza y el número de habitantes.

Sobre esto, recordó que tal fórmula se ha modificado varias ocasiones, la última en el sexenio de Felipe Calderón, y reiteró que "si se logra un consenso para una nueva fórmula, no hay ningún problema", pues "no es solo un asunto de resistencia del Gobierno federal. Nosotros no nos oponemos, pero sí debe haber un acuerdo, porque implica que se le den recursos a unos y se le quiten a otros".

"No nos oponemos, si hay ese consenso, adelante. Yo lo único que recomiendo es que no se diga que la Federación no otorga recursos a los estados, porque nosotros estamos al corriente", aseguró el presidente López Obrador.