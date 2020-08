Pide AMLO castigar a AHMSA por daño

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si Altos Hornos de México no paga una reparación del daño por el caso de Agro Nitrogenados, deben ser sancionados y enjuiciados.

Lo anterior, luego de que el mandatario informara el pasado miércoles en Torreón que había un ofrecimiento, el cual fue desmentido por la propia empresa acerera el mismo miércoles, que además negó que hubiera nuevos accionistas.

"Dije porque me habían informado de que un nuevo dueño de AHMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares, ayer dijeron que no, que no los van a pagar, pues no hay reparación de daño, entonces", señaló López Obrador.

En ese sentido, el presidente advirtió que si no hay tal reparación, entonces "tienen que ser enjuiciados, castigados. En Estados Unidos se castiga y pueden incluso los presuntos delincuentes obtener reducción de penas si pagan, si devuelven el dinero"

"En el caso de nosotros, podemos de acuerdo a las leyes, aplicar lo mismo", dijo el Ejecutivo federal, añadiendo que no puede haber impunidad en este caso, ni en todo lo que corresponda a Emilio Lozoya.

En conferencia de prensa en la Séptima Zona Militar durante su gira por Nuevo León, el titular del Ejecutivo federal señaló que de acuerdo a las leyes mexicanas puede haber reducción de penas si hay reparación del daño.

Hace unas semanas, López Obrador aseguró que un nuevo accionista de la compañía estaba dispuesto a regresar el dinero de esta compraventa presuntamente irregular.

Sin embargo, AHMSA negó el compromiso de devolver el dinero de la planta de fertilizantes.

Además de por la compra de Anitrogenados, Lozoya está imputado por recibir 10,5 millones en sobornos de Odebrecht.

Para obtener beneficios procesales destapó varias tramas de corrupción que implican a expresidentes, exministros, gobernadores y legisladores.

Entre ellas, el exdirector de Pemex señaló que la planta petroquímica Etileno XXI, del consorcio brasileño-mexicano Braskem Idesa, por haber recibido beneficios económicos en gobiernos pasados.