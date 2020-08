Riñen por infraestructura del Tren Interurbano

La instalación de una torre eléctrica de 87 mil voltios y un poste de 57 metros de altura, que forman parte de la infraestructura del Tren Interurbano México-Toluca, provocó un enfrentamiento entre los vecinos de la colonia Unidad Victoria y policías municipales de Toluca, que resultó con tres personas detenidas.

Durante las primeras horas de este jueves, más de 100 elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional fueron desplegados en el parque de la comunidad perteneciente a la delegación de Santa María de las Rosas, con la finalidad de resguardar la maquinaria y a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), responsables de los trabajos.

Por su parte, los vecinos alegaron que la obra afecta a mil 600 habitantes de esta colonia, quienes perderán un parque comunitario, además de las consecuencias en la salud que implica la operación de una torre con 87 mil voltios, por lo que trataron de impedir el arranque de los trabajos, momento en que detuvieron a tres mujeres, de ellas dos de la tercera edad.

Manuel Teodioro López Serrano, segundo delegado de la comunidad, explicó que si bien sostuvieron pláticas con la CFE y el ayuntamiento de Toluca, no llegaron a un acuerdo, pues la comunidad rechaza las condiciones de inseguridad que atrae la operación del tren interurbano y la instalación de la infraestructura eléctrica.

"No estamos en contra del proyecto porque significa desarrollo tecnológico, sino que la operación del tren nos genera incertidumbre", precisó.

Alegaron que la instalación de las torres no cumple con las condiciones ni permisos de medio ambiente, no respeta la distancia de protección para los vecinos, que con base en la norma deben ser un metro distancia por cada kilovoltio, "ellos mencionan que van a traer 87 mil voltios, serían 87 metros y no es la distancia con las casas aledañas al parque".