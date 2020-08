Titular de Salud de Nuevo León hace llamado a AMLO a usar cubrebocas

"Aunque sea el presidente, se lo tengo que decir", señaló el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, al expresar su desacuerdo con el hecho de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador, no haya utilizado cubrebocas durante la "mañanera" que encabezó este jueves en las instalaciones de la Policía Militar de esta entidad.

"Sí, me di cuenta que nuestro presidente no utilizó (cubrebocas), yo no pude estar, he estado en los hospitales, en la comunidad; yo respeto a nuestro presidente, no comparto su forma de pensar en no utilizar (el accesorio para prevenir el coronavirus), hay mucha evidencia que dice que el cubrebocas previene esta enfermedad y disminuye el riesgo de contagio, no comparto la manera de pensar del presidente, lo voy a decir, soy médico, y aunque sea el presidente se lo tengo que decir", expresó el funcionario estatal.

Durante la conferencia virtual que ofrece diariamente para actualizar los casos de contagio y defunciones por el virus SARS-CoV-2, De la O Cavazos, reconoció que Nuevo León podría quedar en el tercer lugar nacional en cuanto al número de contagios, pues mientras hace unas semanas en las cifras del gobierno federal estaba entre los diez estados con menos casos, ya aparece en el sexto lugar, cerca de rebasar a Tabasco, Veracruz y Guanajuato, con lo que estaría por debajo sólo del Estado de México y la Ciudad de México. Pero atribuyó este hecho a que "el que busca encuentra, si hago pruebas voy a tener muchos casos, si el gobierno estatal dice, vamos a hacer poquitas pruebas porque así tenemos poquitos casos, y así vamos a quedar bien, pero jamás lo haríamos porque eso no es lo correcto".

Manuel de la O comentó que mientras el gobierno federal sólo realiza pruebas a uno de cada diez pacientes que presentan síntomas de COVID-19, en la entidad se les realizan a todos, incluso ha comentado que personas que están enfermos se han realizado más de diez pruebas. Dijo que hasta el momento se han realizado 160 mil 754 pruebas PCR, que en laboratorios privados cuestan de tres mil a cuatro mil pesos, mientras el gobierno estatal las realiza sin costo alguno, pero las seguirán haciendo, en un promedio de más de mil diarias, para detectar casos de la enfermedad y darles una atención oportuna.

Aunque señaló que el gobernador Jaime Rodríguez es un servidor público sensible que "atiende las recomendaciones de los doctores", y ha dado todo el apoyo económico necesario para atender la pandemia, hacen falta más recursos y espera que la Federación apoye con más pruebas PCR, porque sólo ha mandado unas 15 mil de las más de 160 mil que se han utilizado en la entidad. Por otro lado Manuel de la O informó que el proceso de reactivación económica continuará sin cambios al menos por una semana más, ya que hay tres indicadores del semáforo que se mantienen en rojo, siendo estos el de positividad de las pruebas con 41 por ciento, ya que a partir de 40 por ciento es riesgo máximo.

Asimismo mientras la cifra de contagios diarios es riesgo máximo si rebasa los 250 casos, durante la semana 34 que va del 16 al 22 de agosto, hubo un promedio de 586 contagios, si bien hubo una disminución desde 715 casos en la semana 31, 644 en la semana 32, y 625 casos en la semana 33. Y el indicador más importante el referente a las defunciones, también se mantuvo en rojo y con cifras al alza, ya que mientras en la semana 31 hubo un promedio diario de 32 decesos, en la semana 32 hubo 35, en la semana 33 se registraron 34, y en la semana 34 fueron 46 defunciones, cuando más de 15 decesos diarios ya se considera riesgo máximo.