Celebrarán fiestas patrias sin eventos masivos en norte de Coahuila

Las alcaldesas y alcaldes de los 10 municipios que conforman la región norte de Coahuila acordaron que celebrarán las fiestas patrias pero sin eventos masivos y haciendo uso de la tecnología; pues habrá quienes transmitirán el tradicional Grito de Independencia a través de las redes sociales.

“Ya se pusieron de acuerdo respecto a las Fiestas Patrias, no va a ver eventos masivos, solamente van a ser con cuatro personas, al momento de dar el Grito. Va a ser fante a Cabildo en vivo, pero no va a ver ningún tipo de fiesta, no hay desfiles cívico-militar”, detalló Francisco Saracho Navarro, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social y coordinador del subcomité de salud en la región norte.

Esto fue definido durante la mañana de este jueves, durante la reunión del subcomité de salud de la región norte de Coahuila, donde coincidieron en establecer que no habrá ningún tipo de evento masivo, salvo las ceremonias cívicas correspondientes al mes patrio.

Entre ellas, el izamiento de bandera que se realiza el día 01 de septiembre y la celebración del 13 de septiembre, en la que se conmemora un aniversario más de la Batalla de Chapultepec y la Gesta Heroica de los Niños Héroes; donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Conmemorarán fechas cívicas en Piedras Negras

Con relación a la mencionada decisión que tomaron las alcaldesas y alcaldes de la región norte, Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras recordó que ya se había anunciado con anticipación que no habría fiestas; sin embargo, reconoció que hay eventos que deben conmemorarse, aunque de forma sencilla.

En el caso de ésta ciudad fronteriza, el inicio del mes patrio con el izamiento de bandera, la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, donde participarán algunos integrantes del Ejército Mexicano y un grupo menor a 12 personas del municipio; respetando las medidas sanitarias.

“Y la festividad del 15 de septiembre del Grito, que aunque sin personas, estamos en una situación difícil, se tiene que llevar a cabo. Seremos en este balcón de la presidencia cuatro personas y quizá abajo habrá 10, 15 si acaso 20 con sana distancia, sin ningún tipo de otra festividad”, indicó Bres Garza. También señaló que no habrá desfile cívico militar.

Transmitirán Grito por internet en Ciudad Acuña

“Coincidimos en que la ceremonia del Grito se tiene que hacer, pero sin eventos masivos, de una manera sencilla con las autoridades necesarias; a pesar de la situación es una fecha que es muy conmemorativa a nivel nacional”, señaló Roberto de los Santos Vázquez, presidente municipal de Ciudad Acuña.

Respecto a lo que tienen contemplado en aquella ciudad fronteriza es celebrar el Grito de Independencia en las instalaciones del recién inaugurado museo que se localiza en un punto estratégico y alta de la ciudad, donde consideran que podrá ser vista por la mayoría de los ciudadanos.

“Porque tenemos contemplado hacer fuegos artificiales y obviamente, a lo mejor nada más asistirían al evento lo que es el Cabildo y las autoridades militares y un servidor; sería todo, no habría ningún tipo de festejo masivo, ni nada de música, solo hacer el evento”, indicó el alcalde de Ciudad Acuña.