El presidente Andrés Manuel López Obrador acortó su participación a tres minutos con 20 segundos en la inauguración de las obras de mejoramiento urbano en Matamoros, Tamaulipas, debido al gran número de personas que se congregaron como si se trata de un mitin político y no se respetó la medida de sana distancia.

"Me siento apenado, muy apenado, porque no debió hacerse este acto. Estamos en plena pandemia y tenemos que cuidarnos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y se vayan retirando con todo respeto, se los digo porqué la salud es primero", lamentó el Presidente.

Y es que afuera de la unidad deportiva miles de personas se congregaron para apoyar al titular del Ejecutivo con pancartas, cartulinas, incluso había personas hasta arriba de las azoteas de las casas aledañas el inmueble para verlo.

"¡Es un honor estar con Obrador!", arengaban sus simpatizantes, algunos con cubre bocas y otros sin protección, quienes se apretujaban codo a codo.

"Ya parece mitin esto, qué bueno", dijo el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), al dar la bienvenida al titular del Ejecutivo.

El presidente López Obrador reconoció que había mucha pasión y muchos deseos de participar, "pero nos vamos a seguir encontrando".

El mandatario dijo que se realizaron 45 obras de mejoramiento urbano con mil 214 viviendas para la gente humilde con una inversión de 482 millones de pesos, pero apresuró su evento debido a la concentración de personas y posibles contagios.

"Terminó diciendo que me dio mucho gusto pasar por el Mercado y enterarme que se trata de Catarino Garza un revolucionario de Matamoros, Tamaulipas.

"Muchas gracias. Guarden distancia, tenemos que seguirnos cuidando, ya me voy, pero voy a regresar, quiero estar con ustedes, abrazarles, tomarme fotos porque les quiero de verdad, pero no lo podemos hacer todavía, porque tenemos que guardar distancia porque tenemos que cuidar nuestra salud, un abrazo virtual, un abrazo como si nos lo estuviésemos dando así, cariñoso, fraterno, amor con amor se paga, muchas gracias".

El presidente López Obrador llegó con una guardia de elementos del Ejército mexicano a Matamoros.