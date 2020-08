Programan audiencia de Rosario Robles para octubre

Un juez federal programó para el 26 de octubre la audiencia intermedia del caso Rosario Robles, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) expondrá la acusación que presentó en su contra y las pruebas que tiene para enjuiciarla por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la "Estafa Maestra".

Fuentes judiciales explicaron que en esta audiencia, el juez decidirá si enviará el caso a un tribunal de enjuiciamiento para desahogar las pruebas y, eventualmente, dictar sentencia.

Durante la diligencia, los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) también expondrán las pruebas que tienen para desacreditar la acusación de la FGR.

La acusación fue presentada por escrito el pasado 25 de agosto y los abogados de Robles tienen 10 días para responder.

Se informó que la FGR solicitó, además de una pena de prisión por 21 años contra Robles, que pague 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos por concepto de reparación del daño por no haber evitado que sus subalternos ejecutaran desvíos millonarios en Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Dicha cantidad es la calculada por la FGR como el daño patrimonial que generó la "Estafa Maestra".

La acusación está sustentada en dos hechos, las omisiones que supuestamente cometió en Sedesol y Sedatu y para acreditarlos, la FGR ofreció el testimonio de 56 personas para que declaren contra Robles.

Estos testigos son servidores y ex servidores públicos de la Sedesol, Sedatu, la ASF y la Policía Federal Ministerial (PFM).

Destaca Juan Manuel Portal, ex titular de la ASF, en cuya administración fueron detectados los desvíos millonarios realizados en la "Estafa Maestra".

Asimismo, la FGR ofreció una pericial en contaduría, 231 documentales y discos con material "para apoyo audiovisual", sin precisar si se trata de videos, audios, presentaciones, esquemas.

Solicitó que Robles sea condenada al pago de 450 días multa que calculó en 3 millones 561 mil 300 pesos al multiplicar 7 mil 914 pesos que, según lo señalado por la FGR, es lo que ganaba la ex funcionaria por día durante el tiempo que permaneció al frente de Sedesol y Sedatu y que acusó que corresponde al periodo en que supuestamente cometió el delito.

"Hasta el momento las partes no hemos tenido un acercamiento para los efectos de alguna propuesta para los efectos de la aplicación de alguna forma de terminación anticipada (procedimiento abreviado), sin embargo, nos encontramos en la mejor disposición de conversar con nuestra contraparte y la asesoría jurídica de la parte ofendida (Auditoría Superior de la Federación) y de haberla se lo haremos saber oportunamente", señaló la FGR en el documento presentado este martes.

La defensa de Rosario Robles afirmó que la FGR no le ha propuesto la aplicación de alguna forma de terminación anticipada y añadió que ellos buscan que su cliente sea exonerada de los delitos de los que está acusada.

"La postura de Rosario al respecto es que ella es inocente y además formalmente no nos han hecho ningún ofrecimiento de esta naturaleza pero creo que la postura de Rosario ha sido perfectamente clara, ella no cometió ningún delito, no el que se le pretende atribuir por parte de la Fiscalía, de tal manera que no estaríamos en esa condición", señaló Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles.

Afirmó que si la FGR le propusiera una forma anticipada de terminación del proceso, tendría que informar a Robles y valorar la posibilidad de negociarlo.