Las alcaldesas y alcaldes de los 10 municipios que conforman la Región Norte de Coahuila acordaron que celebrarán las fiestas patrias pero sin eventos masivos y haciendo uso de la tecnología, pues habrá quienes transmitirán el tradicional Grito de Independencia a través de las redes sociales.

“Ya se pusieron de acuerdo respecto a las Fiestas Patrias, no va a ver eventos masivos, solamente van a ser con cuatro personas, al momento de dar el Grito. Va a ser frente al Cabildo en vivo, pero no va a ver ningún tipo de fiesta, no hay desfiles cívico-militar”, detalló Francisco Saracho Navarro, secretario de Inclusión y Desarrollo Social y coordinador del Subcomité de Salud en la Región Norte.

Ver más: Celebrarán fiestas patrias sin eventos masivos en Región Norte de Coahuila

.