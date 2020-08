Protestan por 'asesinato racial' a manos de policía y fue un suicidio

En un video difundido en Twitter se ve a la policía cubriendo el cuerpo del hombre mientras eran cuestionados por civiles que pasaban por el lugar al acusarlos de haberle disparado 'sin justificación'.

Poco más tarde, cuando se registraron destrozos en negocios y autos, el Departamento de Policía de Minneapolis publicó en Twitter el video que muestra el momento en el que la víctima tomó un arma de fuego y se disparó en la boca.

This is what lead to the Minneapolis unrest? My soul is exhausted. pic.twitter.com/DehiwJxL4Z

De acuerdo a los reportes de las autoridades, el fallecido era perseguido por asesinato.

John Elder, el jefe de policía eliminó el video y pidió disculpas para quienes se reclamaron al contener imágenes fuertes y aseguró que la intención era demostrar que no había sido un asesinato, sino un suicidio.

BLM rioting broke out again last night in Minneapolis after police were blamed for a black male who committed suicide. Here, they hurled a metal projectile at an officer’s head and knocked him to the ground. #BlackLivesMatter #MinneapolisRiots pic.twitter.com/T9f3vbP5B6