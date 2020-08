Técnico del PSG femenil en la mira por tocar pechos de jugadora

En incidente ocurrió al minuto 80 cuando la jugadora Sandy Baltimore salió de cambio y fue abrazada por Olivier por la espalda.

Mientras la abrazaba, el hombre recorrió sus manos sobre el pecho y cintura de Sandy y pareció besarle el cuello mientras la acompañaba hasta la banca.

Yeah this is not how a coach touches a player. pic.twitter.com/0vvtJimjnc

So here's PSG coach Olivier Echouafni full on feeling up Sandy Baltimore on her way back to the bench. What on earth is this @PSG_Feminines ? #UWCL https://t.co/hwaNYdy3CU