No creía en el coronavirus, hasta que su esposa se infectó y murió

Un hombre de Florida que creía que la pandemia por el COVID-19 ‘era un engaño’, perdió a su esposa por complicaciones de salud, luego de que ambos contrajeran la enfermedad.

Brian Lee Hitchens y su esposa, Erin no siguieron las recomendaciones sanitarias, pensando que el coronavirus ‘no era real’. Se contagiaron en mayo pero no buscaron ayuda médica, incluso continuó trabajando como taxista y nunca usó cubrebocas, explica él mismo en entrevista con la BBC.

"Pensamos que el gobierno lo estaba usando [el coronavirus] para distraernos o que estaba relacionado con el 5G", declara Brian.

Erin sufrió síntomas graves y falleció a causa de problemas cardiacos relacionados con el coronavirus, pues tenía enfermedades preexistentes, asma y un trastorno del sueño.

Tras esto, Brian dice arrepentirse de no tomar con seriedad la enfermedad en y no seguir las medidas sanitarias de seguridad y prevención. "Si tienes que salir, por favor, usa la sabiduría y no seas tonto como yo lo fui, para que no te pase lo mismo que nos pasó a mí y a mi esposa. Este es un virus real que afecta a las personas de maneras diferentes. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente y tomar mejores decisiones para el futuro", dijo.