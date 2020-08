Comparten imágenes de un extraño tiburón sin piel ni dientes

Investigadores de la Universidad de Cagliari, en Italia, documentaron el primer caso conocido de un tiburón al que le faltaban tanto dientes como piel.

Su investigación fue publicada en el Journal of Fish Biology, donde detallan que el espécimen que se estudió era una hembra de tiburón olayo ('Galeus melastomus'), de 30 centímetros de largo y 82.7 gramos de peso.

Fue capturado en 2019 a 500 metros de profundidad por pesqueros comerciales en las aguas de la isla de Cerdeña, en el mar Mediterráneo.

Al analizar la piel del animal, se descubrió que no tenía epidermis, estrato laxo o dentículos dérmicos, estructuras que protegen de agentes patógenos y de la abrasión durante el nado, exponen los investigadores, quienes piensan que esto pudo afectar el nado del tiburón, debilitando su sistema inmunológico.

Los dientes del animal también tenían anormalidades y estaban "reducidos a una especie de estructuras no visibles a simple vista". Esto no obstante no impedía o limitaba su capacidad para cazar y alimentarse, dicen. "Aunque este tipo de anomalía morfológica es potencialmente mortal, las observaciones indicaron que el espécimen gozaba de buena salud y estaba bien desarrollado", detallaron los autores del estudio.

La causa de la falta de piel y dientes es desconocida, pero creen que podría tratarse de una exposición a químicos en el agua o una malformación natural ocurrida durante el desarrollo del animal estando en el embrión.