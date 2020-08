Comparten en redes videos de los estragos de 'Laura' en EUA

Tras convertirse en categoría 4, el huracán 'Laura' se ha debilitado pasando al nivel 2 durante este jueves en su paso por los estados de Luisiana y Texas, según lo informó el NHC (Centro Nacional de Huracanes de EUA), dejando diversos estragos en estos gracias a la intensidad de sus vientos y lluvias.

Por medio de redes sociales, usuarios han difundido videos que muestran los efectos y estragos que 'Laura' dejó a su paso por costas, edificios y zonas residenciales, con vientos de hasta 150 millas por hora.

De acuerdo a los informes oficiales, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales como consecuencia del fenómeno meteorológico en los mencionados estados.

Pese a que su intensidad ha bajado notablemente al adentrarse a Luisiana, se espera que las lluvias torrenciales continúen con vientos de hasta 75 millas por hora.

Uno de los detalles que ha llamado la atención del público, es el sonido que emitieron los intensos vientos de 'Laura'.

SOUND ON

If you ever wondered what it sounds like to be in a Category 4 hurricane... Well, this is it. #Laura #LAwx pic.twitter.com/EQ6Ex1EHlz — Cory Smith (@wxcory) August 27, 2020

Buildings left damaged and partially collapsed by Hurricane Laura are seen in Pinehurst, Texas. https://t.co/XXqxUS8uc3 pic.twitter.com/P7B4rTiFBR — ABC News (@ABC) August 27, 2020

LOOK: Hurricane Laura tore through parts of Louisiana early Thursday with maximum sustained winds of 150 miles per hour, according to @NHC_Atlantic.



Read more via @business: https://t.co/kvZ6XX7VRF pic.twitter.com/VoU77n2EMZ — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 27, 2020

WATCH: Extreme winds from Hurricane Laura are pounding the Lake Charles area in Louisiana pic.twitter.com/RAd5PJYJNP — BNO News (@BNONews) August 27, 2020

Breaking: Major damage is being reported in Lake Charles, Louisiana, as Hurricane Laura barrels into the area. pic.twitter.com/e3d6ZWvuR8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 27, 2020

The rowdy shore of Lake Charles. Water has risen about 4 feet since yesterday before the storm #lawx #laura #Hurricane pic.twitter.com/tdQyycy1Pt — Daniel Alva (@TornadoManDan) August 27, 2020