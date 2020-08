El Espacio de Cerpa

Con cariño para Flor de María García Rivera por aguantarme en esta aventura que emprendimos ya hace 32 años. Cuando todo se pensaba que la postemporada de la NBA se encaminaba a dar un ejemplo de cómo hacer las cosas por la problemática de salud que vivimos, el día de ayer y hasta podemos decir que, con justificada razón, la escuadra de los Bucks tomó la palabra antes del comienzo del juego 5 contra Orlando por lo cual, el equipo decidió no jugar el partido y a raíz de esta decisión sobre ese encuentro y donde es lo más seguro el conjunto de Milwaukee despacharía a los Magos, poco después se pospusieron los otros dos duelos de hoy.

Y esta determinación de los Bucks, fue precisamente porque en el estado de Wisconsin, sucedió otro acto estúpido el domingo 23 en contra de otro ciudadano de color por lo cual, los jugadores de la liga profesional de basquetbol volvieron a levantar la voz boicoteando la continuidad de los playoffs intentando de que esto se detenga por el bien de la sociedad a lo cual, ya la NBA ha dicho que reprogramará los partidos que fueron cancelados ayer.

Y la sorpresa que se llevó uno de los favoritos al título de la NBA como lo es la escuadra de los Lakers en el arranque de la postemporada en la burbuja de Orlando en contra de los Blazers, solo sirvió para que les picaran la cresta porque de allí en adelante y aunado a lo que sucedió el lunes 24 (08/24) en donde le rindieron tributo al legendario Kobe Bryant y que coincidió con la fecha de los números que fueron retirados del desaparecido jugador y en el cual, también en los uniformes que utilizaron ese día eran los famosos “Black Mamba” en honor al mítico escolta de Los Ángeles y con un parche especial con el número 2 dentro de un corazón para honrar a Gianna Bryant, ya pusieron de espaldas contra la pared al equipo de Terry Stotts y que ya no contará con su estrella el escolta Damian Lillard después que se le diagnosticó un esguince en la rodilla derecha, por lo que el panorama, se les ve más negro que la conciencia de Chuy Gómez al equipo de Portland.

Siendo un grupo veterano de los Lakers, muchos de ellos jugaron contra el desaparecido jugador durante años como J.R. Smith (cuando estaba en Denver) y Jared Dudley (Phoenix) enfrentándose en una difícil serie de playoffs en 2009 y 2010 mientras que LeBron James y Anthony Davis, fueron los compañeros de equipo que ganaron la medalla de oro de Bryant con Estados Unidos en Londres 2012.

Por lo pronto y mencionando la postemporada, los Raptors no tocaron el tema de los Celtics a los cuales, y si las cosas no cambian después de lo ocurrido el día de ayer, se miden este jueves 27 en la semifinal de la Conferencia del Este ya que, cuando los actuales campeones hablaron con los medios de comunicación desde el campus de la NBA en Orlando el martes pasado, no hubo discusión sobre cómo protegerán a Jayson Tatum y sin tocar el tema más breve sobre la lesión del tobillo izquierdo de Kyle Lowry donde el armador y que es un elemento del equipo de las estrellas, el egresado de la Universidad de Villanova no practicó el martes y está “día a día”, según el entrenador en jefe de Toronto, Nick Nurse.