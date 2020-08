Las palabras tienen la palabra

COSTUMBRES DE DINERO

Se trata de una fama a nivel nacional -y yo diría que hasta internacional- que tenemos los de la ciudad de Monterrey: somos codos. Codo es, además de esa conocida parte de la articulación del brazo con el antebrazo, una forma de decir "tacaño", que es -según la Real Academia Española- aquel tipo que no quiere soltar la lana por ningún motivo y que escatima de manera excesiva al gastar cada peso, cada centavo… o como dicen en otras partes de México: "este amigo no dispara ni en defensa propia", refiriéndose a "disparar" como una manera de decir "invitar", de "pagar algo" para los demás.

Yo le digo que no es que seamos tacaños los de Monterrey -y en general, la mayoría de los que vivimos en la parte norte- sino que somos muy "perros" para cuidar la lana porque así nos hemos acostumbrado, ya que la mayor parte del territorio sobre el que vivimos es árido y los recursos son muy escasos, así que no nos queda más remedio que cuidarlos…y eso aplica también cuando se trata de dinero.

Cuidar el "billullo", el billete, la lana… el dinero, aunque no es algo exclusivo de los del norte, sí le puedo decir que nosotros tenemos una gran cantidad de rituales y creencias que buscan cumplir el objetivo específico de cuidarlo. Por ejemplo, en estas tierras nunca verá usted a alguien tirar a la calle esa monedita de cinco o diez centavos, no porque la vaya a usar -ni que pudiera uno comprar algo con eso- sino porque es de mala suerte y entonces se corre el riesgo de perder otras monedas de mayor valor.

También está la muy arraigada costumbre de que, al encontrarse una moneda en la calle, la debes recoger y con ella misma marcar una cruz pequeña en el mismo sitio de donde la tomaste, porque si no, te cae la maldición… no sé cuál maldición, pero alguna. ¡Yo lo hago! Si llego a recoger una moneda hago "una tachita" en el suelo con ella, y ni siquiera recuerdo quien me enseñó a hacer este ritual.

Las señoras norteñas, igual que las de todos lados, cargan con su bolso a donde quiera que van. Llegan a equis reunión, toman asiento y resulta que no hay una silla o algún otro lugar en donde puedan colocar el enorme bolso en el que cargan Dios sabe qué tantas cosas. ¿Lo ponen en el piso, entonces? ¡Nunca! ¿Por qué? ¿Por qué se le puede meter un animal o algo así? ¡No, para nada! No dejan el bolso en el suelo porque si lo hacen el dinero "volará". Tampoco lo dejarán -el bolso o la bolsa, como decimos acá- abierto, porque también existe esa creencia de que al hacerlo el dinero vuela, aunque por supuesto que esta es una posibilidad real, sobre todo cuando hay tanto "pela'o" mano larga que, en cualquier descuido, puede meter la mano al bolso y llevarse la cartera con el dinero de la distraída mujer.

Otra costumbre que tenemos es el de "regar" monedas, o sea que las dejamos por toda la casa o la oficina con el fin de convencer a la diosa fortuna de que no tenemos problemas financieros y ella, tan buena, como recompensa hará que llegue más dinero a nuestra vida. ¿Será?

Si usted conoce otras costumbres para cuidar el dinero, me encantaría que me las compartiera… ¡Ándele! Para que no le vaya a decir alguien por ahí: "¡qué codo que no comparte!"

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA: María Navarrete: ¿Es correcto que los capitalinos llamen "el interior de la República" a todo lo que no está en territorio de la Capital?

LE RESPONDO: La expresión "del interior" no necesariamente se refiere al interior geográfico del país. Según la Real Academia, la palabra "interior" entre otras cosas, es "lo perteneciente o relativo a la nación de que se habla" por lo tanto, se considera correcta la expresión "el interior de la República", que se refiere a todo el territorio nacional.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: A mí el dinero no me hace feliz… ¡me hace falta!