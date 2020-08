Circunstancias

LO OSCURO DEL RADICALISMO

En conversación con un clínico de un centro de salud mental, surgió el polémico tema de la muy esperada vacuna que ayude a solventar la situación de la pandemia, la cual sigue causando estragos a nivel global. La plática fue estimulada por noticias recientes sobre protestas relacionadas a vacunas. El reporte informaba sobre a un grupo radical llamado "Anti-vax," que protestaba agresivamente en frente de un edificio de gobierno estadounidense con pancartas y gritos sobre su disgusto por la posible imposición de vacunas en un futuro quizá cercano. Específicamente conversamos sobre la reacción de algunas comunidades con respecto a la posible decisión de algunos a rehusar la vacuna contra el Coronavirus, cuando ésta sea aprobada por las autoridades médicas.

De acuerdo a agencias de noticias en algunas partes del mundo, una de las reacciones que más preocupa, sobre todo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la confusión y alboroto creado por grupos con ideología radical, por ejemplo el mencionado grupo Anti-vax. Estos grupos, y otros con creencias similares, son conocidos por postular teorías conspirativas sobre las vacunas, que según ellos, causan autismo, esclerosis múltiple, o infertilidad, y otras condiciones médicas, para las cuales no existen suficientes pruebas científicas que lo confirmen. Con sus tácticas manipulativas estos grupos provocan que la gente tenga dudas y sean indecisas sobre las vacunaciones. La OMS llama a esta reacción de la gente "vacilación o titubeo sobre las vacunas." Además, la juzga como peligrosa, y una "amenaza a la salud pública"; como una reacción asociada a una falta de confianza hacia las vacunas, la creencia de no ser necesarias por razones religiosas o supersticiosas, o las filosofías de algunas prácticas médicas alternativas; además de sentir que la imposición viola la libertad civil, especialmente si la animosidad hacia el gobierno es acalorada. En general, una circunstancia que no es nada nueva porque ya se ha visto en situaciones de salud pública similares, pero que en la actualidad preocupa a la mayoría de médicos y científicos debido al daño adicional que pueda provocar a una comunidad.

Radicalismo de estos grupos, en este contexto, se refiere a creencias o acciones que abogan por una causa basada en ideología social, política, o idiosincrática, y que exigen reformas extremas de manera intransigente y agresiva. La intención de estos grupos es diseminar información distorsionada o falsa, y sobre todo infundir temor sobre lo que se está en contra. En este caso me refiero a los esfuerzos de los científicos y el personal de salud pública alrededor del mundo sobre el control de la pandemia. Un médico lagunero, con amplia experiencia en hospital, cree que este fenómeno no sea significativo en Torreón, ya que es muy posible que la gente, en general, aceptará la vacuna debido a confianza a las recomendaciones médicas, y al temor legítimo de contagio.

En el proceso de exploración de este tema me encontré con un término que se ha usado en varias publicaciones, y que me pareció muy interesante y aplicable al comportamiento de grupos radicales como el Anti-vax. Desafortunadamente no encontré la palabra en el diccionario inglés, ni una traducción al idioma español. Me refiero al término "endarkenment." La palabra tiene su base en la palabra "oscurecimiento" e implica ignorancia, alienación social, y apatía de mejorar conocimiento sobre la realidad en que vivimos, y que se manifiesta en un modo de irracionalidad, hostilidad, o agresión. El término está asociado al oscurantismo que se vivió en Europa durante los siglos V al XV, y que al final cedió al movimiento de la ilustración, esto es, a un movimiento intelectual que rechazaba lo tradicional, y que hacía énfasis en el predominio de la razón humana. Para los líderes intelectuales de ese entonces, la razón y lo objetivo era la evidencia principal del conocimiento humano. Es decir, lo opuesto a endarkenment.

Desde una perspectiva del concepto antiguo de oscurantismo, entiendo endarkenment como una condición psicosocial reforzada por creencias basadas en pensamientos mágicos, ignorancia, y fanatismos místicos que provocan estancamiento intelectual y académico, y como consecuencia un retroceso en prosperidad social. En grados extremos podríamos hablar de violencia. En mi modesta opinión, los métodos subversivos de grupos radicales durante estas protestas exhiben una "oscuridad intelectual" e ignorancia social, la cual genera confusión en individuos y comunidades, como consecuencia de una manipulación que instiga la aceptación de sus doctrinas absurdas. No hay duda que ante estas circunstancias de salud pública, el uso de la razón, la moral, y claridad sobre las recomendaciones médicas y científicas, es imprescindible para no vivir en la oscuridad. Gracias por su interés en esta columna.