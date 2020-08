Plantean productores finalizar conflicto sobre extracción de agua en Chihuahua

Productores agrícolas y el Gobernador del Estado anunciaron una propuesta para dar fin al conflicto por la extracción de agua de las presas chihuahuenses y dieron a conocer que, de no tener pronta respuesta del Gobierno Federal, se plantarán en Palacio Nacional hasta ser atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una rueda de prensa conjunta entre presidentes de los diferentes módulos de riego de la zona centro-sur de la entidad y el gobernador Javier Corral, se informó que, por única vez, se permitirá la extracción de 100 millones de metros cúbicos de agua de la presa Las Vírgenes a fin de cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos. "Nunca vamos a arriesgar a México a un conflicto con los Estados Unidos pero no nos pueden pedir más de lo que podemos dar, esperamos que se entienda este planteamiento porque si no tenemos eco, sí nos vamos a la ciudad de México y le vamos a pedir al Presidente de la República que nos reciba y ahí vamos a estar afuera de Palacio Nacional hasta que nos reciba porque lo que firmamos hoy es un esfuerzo muy grande", aseguró Javier Corral.

El mandatario explicó que la propuesta consensada con los productores es racional, responsable y responde a colaborar en el cumplimiento de una obligación de carácter internacional de México, no obstante, destacó que es importante que el cumplimiento de ese compromiso se apegue a las posibilidades de Chihuahua, toda vez que se avecinan tiempos de sequía. Los productores destacaron que hasta el momento, de la presa Las Vírgenes se han extraído alrededor de 60 millones de metros cúbicos, por lo que solo se permitirán 40 más, además de que, bajo ninguna circunstancia, se admitirá la extracción de las presas La Boquilla y El Granero, además de que debe transparentarse la medición en tiempo real de los volúmenes de extracción de las tres presas.

Aunado a ello los involucrados en la negociación llamaron a suspender las protestas radicales y violentas que vulneran los derechos de los ciudadanos y detallaron que dentro de los grupos radicales se han detectado personas que no pertenecen a los grupos de agricultores y que, incluso, no son del estado de Chihuahua. "Hay gente involucrada que no tiene nada que ver, gente hasta de Chiapas, quién trajo esa gente a Chihuahua, para qué la trajeron y qué es lo que quieren provocar", cuestionó Corral Jurado al afirmar que estas personas pretenden generar un estado de violencia. El conflicto por la extracción de agua en el estado lleva ya alrededor de seis meses y ante la negativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para retirar a la Guardia Nacional, se han desatado actos violentos con daños en el patrimonio estatal y federal.