Protestan empresarios y comerciantes por prohibición a comida chatarra en Oaxaca

Este miércoles un grupo de comerciantes, empresarios y habitantes de comunidades de la región Mixteca de Oaxaca, que arribaron en autobuses, se pronunciaron en el zócalo de la capital en contra de la ley que prohíbe la venta directa de productos con alto contenido calórico a menores de edad, recién aprobada por el Congreso local. El motivo de la concentración, además de rechazar la ley, fue hacer entrega de 30 mil firmas recolectadas en Oaxaca, por agremiados a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que con estas acciones arranca formalmente una campaña en rechazo la ley, aún sin entrar en vigor. El argumento de los comerciantes es que la prohibición va a perjudicar la economía local, pues al ser aplicada al mercado abierto, causará un desplome en las ventas de los 60 mil pequeños negocios que existen en la entidad.

"Las cosas no están bien a causa de la pandemia como para moverle la escasa actividad económica del país. Esta acción es en legítima defensa de nuestros derechos, las prohibiciones en todo el mundo están condenadas al fracaso", advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC. En concentración de este miércoles los comerciantes aseguraron que la pandemia de Covid-19 se ha traducido en un desplome de las ventas de hasta 20% por lo que llamaron a defender la libertad de consumo, de comercio y la protección del empleo; todo bajo el lema "Prohibido prohibir".

En la protesta participaron cámaras locales de comercio como la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope-Servytur), y la Asociación de chocolateros, entre otras que fueron convocadas contra la prohibición, la cual, afirmaron, tiene "un profundo tufo autoritario". Los comerciantes y empresarios aseguraron que lo que buscan es un espacio de diálogo y no están en contra de la ley en sí, sino que ésta se haya aprobado sin tomar en cuenta a los más afectados que son los dueños de negocios. Entre los asistentes se encontraba unas 100 personas portando cartulinas de rechazo a la ley "antichatarra" y con poco espacio para mantener la sana distancia. Tras su mensaje, los documentos con las firmas fueron entregados en la Oficialía de Partes, con la solicitud de una audiencia con el gobernador Alejandro Murat.

En entrevista, Cuauhtémoc Rivera, dejó claro que uno de los aspectos más cuestionados por los comerciantes a la nueva ley es que no sólo vaya dirigida a niños, sino que abarque a adolescentes y jóvenes, por lo que considera que el mejor camino es la educación. "Los jóvenes tienen derecho a tomar sus decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Para ello hay que brindarles información de calidad, sólo así podemos aspirar a ciudadanos con hábitos diferentes, pero no con una prohibición que afecta a la economía, genere desempleo, fomente la informalidad, dé manga ancha a la corrupción y va a aumentar la pobreza, eso es lo que le diremos al gobernador", afirmó.

El líder aseguró que el objetivo es abrir espacios de diálogo y armar consensos para encontrar mecanismos y alternativas para atender esta situación de salud (obesidad) sin recurrir a una prohibición tan estricta. Incluso, señaló que existen espacios legales en la misma ley para tal fin, por ejemplo en el reglamento, pues la ley aún tiene que hacerse operativa. "No nos oponemos a prohibir la venta al interior de las escuelas, eso junto con la nueva asignatura de vida saludable es una alternativa, en lugar de una prohibición a mercado abierto y a menores de 18. Ya no se está hablando de niños, sino de adolescentes y jóvenes, así que es una mayor afectación". Lo anterior, señaló, porque en realidad los niños no están "invitados a la fiesta" pues no tienen poder de compra, mientras que a los adolescentes se les está "despersonalizando". "Un joven de 17 años es casi un adulto que tiene acceso a la información y capacidad de decisión, la cual se debe impulsar para empoderarlo. Vamos a educarlos bien para que no se equivoque, pero no prohibiendo. Estás ventas que prohíbes a comerciantes formales las estás mandando a las aceras y a las cruceros", sentenció.