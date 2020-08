Vivir con colitis: cambios para mejorar tu calidad de vida

Vivir con colitis y tener una buena calidad de vida, es posible haciendo los cambios necesarios en tu rutina.

Este padecimiento se caracteriza por la inflamación del tracto digestivo, que trae con le síntomas como

*Diarrea, puede tener sangre o pus

*Dolor y cólicos abdominales

*Fatiga

*Fiebre

*Incapacidad para defecar a pesar de la urgencia

*Necesidad urgente de defecar

*Sangrado rectal

*Dolor en el recto

Dentro de este padecimiento existen distintos tipos y niveles de gravedad que podrían tener lugar dependiendo de los factores de riesgo, que son:

*Edad: La colitis ulcerosa suele comenzar antes de los 30, pero puede presentarse cuando sea.

*Raza u origen étnico: Las personas blancas son más propensas a sufrirla, al igual que aquellos con ascendencia judía askenazí.

*Antecedentes familiares: Corres meyor riesgo si tienes un familiar cercano con esta enfermedad.

Para mejorar tu calidad de vida si sufres de ello, lo recomendable es hacer algunos cambios en tu rutina.

Evita fumar

El tabaco puede afectar gravemente esta enfermedad, es considerado uno de los elementos que más afectan su evolución.

Evita mal pasarte

Respeta tus horarios de comida y evita no pasar tanto tiempo sin ingerir nada.

Evita el alcohol

El alcohol es uno de los principales inflamatorios que hay. Esto no significa que no puedas beber una cerveza, pero no de forma regular. Además, algunas otras bebidas suelen ser muy ácidas y pueden llevarte a tener una crisis, como el vino tinto.

Controla o disminuye el estrés

Con un estilo de vida acelerado y estresante tu estómago se resentirá. Seguramente alguna vez has sentido como, al hacer un coraje, la primera sensación física viene del estómago. Debes aprender a modularlo.

Realiza alguna actividad física

Mantenerte activo favorece a los movimientos del tracto intestinal manteniendolo más saludable y con menos problemas continuos.

Duerme de lado izquierdo

Esta postura ayuda a la digestión y permite que los residuos se desplacen hacia el colon para su eliminación.

Medita

Esto te ayudará a regular las situaciones estresantes ya mencionadas. Además, también forma parte de la actividad física.

Consulta a un terapeuta

En muchas ocasiones, la colitis aparece o se agrava debido a las vivencias que estás teniendo, incluso se puede manifestar a causa de la depresión o ansiedad. Recurrir a un terapeuta te ayudará a canalizar estas emociones y a tener una mejor salud mental. Recuerda que esto tiene repercusiones directas también en tu salud física y de no tratarlas, podrías tener graves complicaciones a futuro.