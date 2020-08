Repatrian restos de migrantes veracruzanos fallecidos por COVID en EUA

Los restos de 96 migrantes veracruzanos, quienes fallecieron a consecuencia del Covid-19, han sido repatriados a sus lugares de origen.

El director de Atención a Migrantes de la Secretaría de Gobierno (Segob), Carlos Enrique Escalante, informó que la totalidad fallecieron en Estados Unidos a consecuencia del coronavirus.

La mayoría de los decesos ocurrieron en el estado de Nueva York, así como en Los Ángeles, California; Houston, Texas y Miami, Florida.

El gobierno estatal, dijo, ha apoyado a por lo menos 55 familias para el traslado de los restos de las víctimas.

Y hace un mes entregaron seis urnas y apenas la semana pasada se logró traer los restos de dos personas más a través de una aerolínea comercial.

"La primera vez fue un avión de la Sedena en el que viajaron pero en esta última como eran menos restos una línea comercial mandó las cenizas como debía ser, de veracruzanos venían dos pero en total eran 37".

El funcionario admitió que debido al trámite de repatriación que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el tiempo que lleva el traslado puede ser de hasta un mes.

"Tenemos que ser cuidadosos y respetar el duelo de la familia porque no estamos cargando otra cosa, son restos de familiares, de amigos queridos que ya no podrán ver su familia. Platico con la familia, hay casos en que no los veían desde hace 20 años y volverlo a ver solo en cenizas, en una urna te rompe el alma".