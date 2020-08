Hombre descubre misterioso depósito de 3 millones de pesos a su cuenta

Un hombre de Minnesota descubrió un extraño depósito a su cuenta bancaria de 150 mil dólares, alrededor de 3 millones de pesos; sólo hasta después se enteró que el dinero estaba destinado a la ayuda de pequeñas empresas.

Thomas Fahling, de 73 años de edad, dijo que al darse cuenta del depósito, asumió que el notaría el error y se pondrían en contacto con él, pero las semanas pasaron y nada sucedió, asó que fue él quien llamó al banco, recoge la agencia UPI.

Eventualmente se supo que el depósito provenía del Programa de Protección de Cheques de Pago, establecido para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.

"Nunca he tenido un negocio, así que fue un gran impacto", dijo Fahling al Minneapolis Star-Tribune. Añade que el banco ya corrigió el error. "No me importaría tener 150 000 dólares del dinero del gobierno por una razón legítima, pero no a expensas de una pequeña empresa que de otra manera tendría que despedir trabajadores y cerrar las puertas porque alguien cometió un error", comenta.