¿Cómo comenzar a perder peso si llevas un estilo de vida sedentario?

Para comenzar a perder peso, es importante conseguir un déficit de calorías. Es importante consumir olas necesarias para realizar tus actividades pero no más de ellas.

Para las personas con una vida sedentaria esto podría parecer un problema ya que al no realizar ningún esfuerzo físico más allá del necesario, tendrá una reducción considerable en sus calorías. Sin embargo, se puede equilibrar esta cifra final con el plan alimenticio adecuado.

Aquí te dejamos algunos consejos para comenzar a perder peso aún cuando tu estilo de vida es sedentario.

1.-Control de porciones

Este es el punto principal en esta lista. Aún cuando consumes una dieta libre totalmente de grasas (no recomendado) no podría comer absolutamente todo lo que pase frente a ti.

Las porciones son importantes, y es lo que te ayudará a llevar a cabo una dieta sin sentir que estás siendo martirizado o que no estás comiendo.

2.-Olvida la comida procesada, congelada y rápida

Esto puede ir desde el pan de azúcar hasta las hamburguesas de tu restaurante favorito. Aunque parezca un punto obvio, lo cierto es que puede resultar un punto difícil si estás acostumbrado a consumirla una o más veces por semana.

Lo mejor es optar por los alimentos frescos, aún cuando quizá te tome media hora más tener todo listo que pasar por unas papas en el drive thru. Te sentirás con más energía y tu cuerpo te lo agradecerá.

3.- Reduce la ingesta de café

En este punto es importante aclarar que parte de tus costumbres y de qué tanto conoces tu cuerpo. Muchas dietas, guiadas por especialistas, dejan la cafeína a libre consumo (siempr ey cuando sea café negro), debido a que no aporta calorías. Sin embargo, es bien sabido que más de dos o tres tazas de café al día puede llevar a la deshidratación, que puede causar estreñimiento, migraña, acidez, dificultando que el cuerpo pierda peso, ya que esto no sucede si tu cuerpo no está en forma desde el interior. Si eres una persona que bebe mucho café debes saber cual es tu límite ya, y probablemente sea más alto que el de alguien que bebe una taza al día.

4.-Aumenta la ingesta de micronutrientes

No sólo se trata de tener bajo control la ingesta de grasas y carbohidratos, también los micronutrientes marcan diferencias. Los micronutrientes son los suplementos de vitaminas y minerales, especialmente la vitamina D, B12 y calcio.

5.-Muévete

No importa que tan apretada esté tu agenda, debes esforzarte por moverte más de lo que lo haces hoy. Esto va desde evitar los elevadores y optar por las escaleras. También es importante un esfuerzo mayor, y dedicarte mínimo unos minutos a salir a caminar. Puedes comenzar con 20-25 minutos, piensa que es el tiempo que pasarías viendo un capítulo de tu serie o el tiempo que estarías perdiendo en Instagram y Facebook.

Es altamente recomendable asistir con un nutriólogo que pueda diseñar tu dieta para cumplir tus objetivos aunado a tu estilo de vida.