¿De verdad hay un tiburón de Groenlandia de 393 años de edad?

La edad exacta de estos tiburones sin embargo, no es más que estimada. Los tiburones de Groenlandia, especialmente las hembras, pueden alcanzar los 400 años de edad. Pero nadie sabe con exactitud que este tiburón del que habla el tuit tenga 393 años, explica el sitio Gizmodo.

La información se toma, remite el propio autor del tuit, a partir de un estudio desarrollado entre 2010 y 2013 por investigadores de la Universidad de Copenhague, publicado en la revista Science tres años después. Los científicos querían averiguar la esperanza de vida del tiburón Somniosus microcephalus. Por falta de tejido calcificado, recurrieron a la datación por radiocarbono de las células de sus ojos. Extrajeron los ojos de 28 especímenes hembra que habían sido pescados de forma accidental. Ninguno es tampoco el de la foto del tuit, porque estos ya estaban muertos.

This is a 393-years old Greenland Shark that was located in the Arctic Ocean. It's been wandering the ocean since 1627. It is the oldest living vertebrate known on the planet.

Photo by Julius Nielsen. pic.twitter.com/4MFpx5fqcM