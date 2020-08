'FGR no ha pedido a UIF investigar recursos de implicados de Lozoya'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado ninguna solicitud para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue las cuentas bancarias y movimientos de dinero de las personas implicadas en el caso de Emilio Lozoya, pero manifestó que espera que "no se tarde mucho" en que se resuelva este caso y que haya justicia pronta y expedita.

"No se ha hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la oficina de Investigación Financiera. No tengo yo información de que haya solicitado pruebas sobre manejo de dinero que hace la UIF. No existe, no es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo.

"Esperamos, eso sí, que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita, pero si es un proceso que amerita tiempo, y seguir todo el procedimiento en conformidad de la ley".

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 11 Región Militar, el Ejecutivo federal señaló que todas las acusaciones que hizo Emilio Lozoya Austin se tienen que probar, porque no se pueden culpar a las personas sin pruebas, y reiteró que tiene confianza en el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, en que no se fabricarán delitos.

"Seguramente los implicados, que son como 70 personas, van ser llamados a declarar. Se tiene que probar lo que se denuncia, no puede culparse a nadie de pruebas y en su momento la Fiscalía va a informar y va enviar este proceso al Poder Judicial, como corresponde y van ser los jueces los que van a determinar y llevar a cabo lo que corresponda. Está iniciando todavía este proceso, va a continuar".

"No debe de olvidarse que ya la fiscalía es independiente, tiene autonomía, antes la Procuraduría General de la República, hoy fiscalía dependía del Presidente, antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, ahora hay un auténtico Estado de derecho, el fiscal Alejandro Gertz Manero es el que tiene, de conformidad con la ley, la responsabilidad, el encargo de hacer el justicia en este caso y en otros, desde luego, sin venganzas, sin fabricar delitos, con pruebas, con rectitud y eso me tiene tranquilo porque le tengo confianza al fiscal", dijo.