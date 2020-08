Niño escribe carta a su perro que dejó en albergue porque 'su papá le pegaba'

Los emotivos mensajes que un menor ha dedicado a su perro, 'Simon', a quien tuvo que dejar en un albergue hace unos meses ante los problemas que enfrenta en su hogar y por la falta de comida, han conquistado en redes sociales, volviéndose viral la historia del menor y su mascota.

Fue en marzo de este año que por medio de redes sociales trascendió la historia de un pequeño que debido a las dificultades que vive en su casa, se vio en la necesidad de llevar a 'Simon' al Albergue Pergatuzoo, ubicado en el Estado de México, dejando una conmovedora carta junto con el cachorro.

"Te dejo a 'Simon', es mi perro, no quiero que mi papá le pegue, llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. 'Simon' come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simon", decía la carta del dueño del cachorro.

Tras ser compartida la historia del can, así como el emotivo mensaje, la historia de 'Simon' no tardó en viralizarse y hoy, después de casi 6 meses, el dueño del can ha vuelto a aparecer al dejar otra carta dirigida al can.

"Simon te extraño. Me dijeron que te llevaron al veterinario. Te dejo tres pesos para tortillas", dice la carta junto a cuatro monedas.

Recientemente el Albergue Pergatuzoo compartió fotografías de como luce hoy en día 'Simon', pues en este tiempo ha crecido bastante bajo la protección de los encargados de la asociación a favor de los animales.

La historia ha conseguido conmover a internautas que esperan que un día 'Simon' y su dueño puedan reunirse de nuevo, según lo expresan en comentarios.