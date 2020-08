Ha causado sorpresa que los gobernadores federalistas "el Güero" José Rosas Aispuro, de Durango, y Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila, a últimas fechas como que le bajaron de tono a sus declaraciones. Después de exigir y convocar a un nuevo Pacto Federal, ahora ambos privilegian dos temas: el Agua Saludable para La Laguna y la Seguridad. Nuestros subagentes, intrigados por este cambio, estarán muy atentos hoy respecto a los discursos de ambos mandatarios. Y es que de plano el pueblo ya no sabe cuál es el lenguaje que entiende la 4T, si a gritos y sombrerazos o hablándole dulcemente al oído, ya que, según los entendidos, al que se porta bien le ponen el pie en el pescuezo y al que se porta mal le mandan a la Unidad de Inteligencia Financiera; por lo que muchos andan orando para que Aispuro y Riquelme encuentren un punto medio y puedan lograr sacarle algo del Presupuesto Federal 2021, pues desde que llegó la Cuarta Transformación todos los recursos han sido apuntados hacia el sur de país.

Entonces vaya usted a saber, estimado lector, qué dejará la visita presidencial a la vapuleada Laguna. Esperemos que no salga ahora con que quiere llevarse el estadio del Santos Laguna al sur del país, porque ahí sí se levanta en armas la afición guerrera.

Nuestros subagentes, disfrazados de reportero discriminado, nos reportan que, como siempre, las giras presidenciales de la 4T terminan siendo un dolor de cabeza para los anfitriones, porque, como los habitantes de Palacio Nacional aún no aprenden el significado de la palabra "logística", a última hora andan pidiendo seguridad, vehículos y hasta las botellitas de agua. Al cuarto para la hora dicen dónde, cómo y cuándo se van a desarrollar sus eventos. Lo que llama la atención es que, a diferencia de otros estados, ahora sí bajo el pretexto de la pandemia el Gobierno federal impedirá el acceso a los medios de comunicación locales en Torreón, Gómez Palacio y Saltillo, por lo cual los únicos asistentes a la "Mañanera" serán los reporteros con doctorado que suelen seguir al preciso, esos que hacen preguntas a modo, cómodas e incómodas, pero suavecitas; la también conocida "prensa favorable" a la que el mandamás de la Cuarta Transformación le contesta dándole el sesgo que le conviene. A decir de nuestros subagentes, varios comunicadores están que trinan de coraje porque tendrán que esperar en la vil calle, fuera de la Región Militar a ver si por lo menos obtienen una foto del presidente con cubrebocas. Y es que después del teatro del avión presidencial en el que convocó a los mexicanos a comprar "cachitos" para la rifa, además de las denuncias contra Peña y asociados, así como la telenovela estelar de Lozoya y el videoescándalo que se generó por su hermano Pío con las manos en los paquetes de dinero disfrazado de aportaciones para "el Movimiento", los subagentes cizañosos nos reportan que ya andan buscando qué nueva función de teatro echan a andar en sus conferencias matutinas. Así pues, veremos hoy miércoles qué nuevo asunto destapan en la tierra de uno de los "góbers" rijosos… Perdón, federalista. De ahí en más, respecto a beneficios concretos de la visita presidencial, pues no se sabe nada.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de marcadores de boletas electorales, nos informan del "feo" que claramente le hicieron al alcalde Jorge Zermeño, a quien no dejaron meter mano, es más, ni un dedito en la selección de los candidatos que suspiran con una beca en el Congreso de Coahuila por la vía plurinominal. Hay ecos de que su primer regidor, Ignacio García Castillo, a quien utiliza de "esparring" en cientos de señalamientos que ha tenido la Administración, tronó como palomita de microondas con solo 5 votos, y eso que un día sí y otro también, para revertir su mala imagen, anduvo repartiendo bolsas con agua en las colonias donde nomás no les llega nada de presión; regaló cubrebocas, ofrecía entrevistas al por mayor y empezó a tratar bien a los agobiados ciudadanos a los que siempre ha ignorado cuando van a la presidencia municipal. Ahí nomás va diciendo el nivel de división y desgaste que tiene lo que queda del Partido Acción Nacional en Coahuila, que tenía su principal bastión en Torreón, y ahora lo poco que dejó el clan Anaya-De León… Ya ni siquiera lo toman en cuenta, en tanto crece el rumor de que en enero pedirá licencia para competir por una diputación federal.

***

Y cuando todos creían que, gracias a que la fastidiosa pandemia internacional de coronavirus obligó a que antros y bares cerraran sus puertas, por fin el flamante secretario de Infraestructura de la provincia de Coahuila, Gerardo Berlanga Gotés, iba a aprovechar para concentrarse más en las interminables obras a su cargo que en sus negocios particulares, el cacareado Sistema de Transporte Masivo Tortubús… Perdón, Metrobús, no más no tiene pa cuándo. Y es que mientras don Gerardo sigue dándole largas y largas a una de las herencias de la Administración Moreira, su fiel escudero Alfonso Tafoya jura y perjura que este 2020 será inaugurado el sistema de transporte y que el modelo de negocio está casi listo, que no más falta afinar las rutas alimentadoras con los transportistas, el modelo de cobro, la adquisición de las unidades, terminar las obras en las estaciones Oriente y Nazas… En pocas palabras, está como quien se va a casar, pero le faltan el dinero y la novia; casi casi no le falta nada. Y mientras por un lado don Gerardo trata de convencer a muchos de que ya mero arranca el Metrobús, por otro lado anda haciendo planes con otra obra que no termina y actualmente se construye en el Complejo Turístico del Cerro de las Noas. Nuestros subagentes, disfrazados de transportista incrédulo, nos comentan que la directora del Teleférico, Verónica Soto, ha presentado a varios grupos el modelo de negocio para conseguir un espacio comercial en el parque ecológico, que tendrá un costo cercano a los 80 mil pesillos, más una renta mensual de dos mil 500… "Una ganga", según palabras de doña Vero, quien además se tomó la tarea de leer en voz alta las letras chiquitas del modelo de contrato que le pasó su jefe, el secretario Berlanga, donde aclara que luego de los dos primeros años la renta aumentaría a 5 mil pesillos, modelo que más que entusiasmar terminó por ahuyentar a los pocos que pensaban en invertir en el complejo.

***

Los que por cierto se enchilaron y no con la salsa de habanero luego de ratificar que la ley, aunque sea en tiempos de pandemia, se suele aplicar en unos pocos fueron algunos restauranteros que no dudaron en quejarse con los jefazos de la Canirac sobre la desigualdad a la hora de aplicar los operativos de vigilancia del Subcomité de Salud de La Laguna, en los que participan autoridades estatales y municipales, pues aseguran que mientras los muchachos de Inspección y Verificación de ambos niveles de Gobierno han ingresado a sus restaurantes exigiendo el cumplimiento de las medidas sanitarias como uso de cubrebocas de su personal, toma de temperatura de los comensales, bitácora de sus empleados, gel antibacterial y cuanto filtro marcan los protocolos, hay negocios que parecen estar blindados ante el molesto COVID. Nuestros subagentes, disfrazados de mesero sin propina, nos reportan que algunos propietarios del giro culinario se preguntan si durante las comilonas que tienen algunas autoridades tanto del Ayuntamiento como de la provincia de Coahuila en un restaurante fifí del Bulevar Independencia aprovechan para revisar que se cumpla con los protocolos que les exigen a los demás restaurantes, porque los muchachos encargados de los operativos de inspección no más no se paran por el restaurante de marras ni para preguntar por el menú, y las pocas veces que se les ha ocurrido no se sabe por qué no realizan el operativo, si por el miedo a los precios de la comida o por las influencias de las que goza el lugar favorito de nuestros gobernantes; puede ser que el virus tan democrático en los contagios, algo le pegue a la ley.