Polemizan tras lluvias en El Campanario

La inundación registrada en el fraccionamiento El Campanario ha ocasionado opiniones encontradas sobre la responsabilidad de las autoridades municipales y federales. Tras las declaraciones donde el diputado federal Diego del Bosque acusaba al alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, de aprobar junto con el Cabildo la eliminación de la línea del Arroyo, el regidor Anibal Soberón respondió que el Gobierno Federal debe de asumir su responsabilidad.

"Sería muy positivo que el Gobierno Federal asumiera su responsabilidad y apoyara con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las obras pluviales necesarias", dijo.

La tormenta tropical Hannah causó fuertes lluvias en la región sureste de Coahuila. El 26 de julio decenas de videos publicados por residentes del Fraccionamiento el Campanario mostraban la inundación. Fuertes corrientes de agua atravesaban calles, casas e inundaban la zona.

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, adjudicó la responsabilidad al alcalde saltillense y al Cabildo. Indicó que en sesión, del 7 de junio del 2018 se aprobó la eliminación de la línea del Arroyo para permitir construir. acta número 1665/16/2018.

A lo que el regidor Anibal Soberón indicó que el diputado desconoce la situación de la ciudad, "pues no fue electo por mayoría, y al ser diputado plurinominal, además por rifa, no ha recorrido ni recorrió las calles y colonias de la ciudad, y no conoce sus necesidades".