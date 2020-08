Rechaza Calderón colocación de 'Águila Juarista' en iluminación de Zócalo

El expresidente Felipe Calderón respondió a las declaraciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien defendió la colocación del Águila Juarista en la iluminación del Zócalo.

A través de Twitter, Calderón destacó que el problema no es que sea el águila de Juárez o de Díaz, sino que se trata del emblema de Morena.

"Los símbolos nacionales, que debieran unirnos a todos los mexicanos, los están cambiando por símbolos partidistas", manifestó el exmandatario, luego de que Sheinbaum en su conferencia de prensa señalara que el exmandatario desconoce parte de la historia de México y que lo que en verdad le moleste es que se recuperen los principios de Juárez.

En su mensaje, Calderón señaló que Morena es "peor" que el PRI, partido que dijo "se apropió a la mala de los colores de la bandera", y agregó: "Creo que Usted es suficientemente inteligente como para entender que el problema no es el billete de 20 pesos, sino México. No me decepcione".

Lo anterior luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum expresara que: "el Águila Juarista es parte de nuestra historia nacional yo creo que hay mucha ignorancia del ex presidente, la verdad con todo respeto, no sé, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el Águila Juarista o no conoce parte de la historia de México".

Anteriormente, Felipe Calderón, en la misma red social, citó artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, los cuales se refieren a la reproducción del Escudo Nacional.