Podría Salud de Nuevo León sancionar mañanera de AMLO si falta a protocolos

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, señaló que si no se cumplen las medidas de seguridad en salud, sancionará la conferencia mañanera que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará el próximo jueves en el Campo de la Séptima Zona Militar, durante una gira de trabajo en la entidad.

Durante la rueda de prensa para dar a conocer la actualización sobre los casos y muertes por COVID-19, el funcionario estatal fue cuestionado sobre si recomendaría que las conferencias que ofrece el presidente López Obrador se realicen virtualmente en lugar de que se realicen de manera presencial.

"Tengo entendido que sí habrá conferencia mañanera, será en el Campo Militar. Si cuidan todas las medidas de seguridad en salud, adelante, si no, es un riesgo a la salud tremendo; y obviamente sancionaré ese tipo de conferencias, no es correcto exponer a los representantes de los medios de comunicación que nos ayudan, son nuestros aliados, forman parte de este ejército (contra el coronavirus). Exponerlos es algo grave que no es bien visto por un servidor y todo el equipo de salud", dijo De la O.

En cuanto a las cifras de actualización, el funcionario declaró que estos días se registraron 48 defunciones, con lo cual Nuevo León llegó a 12 días consecutivos registrando 40 o más decesos por Covid-19, para sumar dos mil 123 fallecimientos desde el pasado 4 de abril cuando se registró el primer caso.

La entidad suma 47 mil 23 contagios, con los 499 que se reportaron este martes, al tiempo que hay mil 362 personas hospitalizadas, de las cuales 291 están intubadas en estado crítico.

Según el funcionario, Nuevo León ha subido en la lista de entidades con más contagios y defunciones, cerca de superar a Jalisco y Veracruz, para colocarse sólo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México, siendo que hace unas semanas estaba entre los 10 estados con menos casos porque en la entidad se hacen más pruebas que ningún otro estado.

Agregó que la política del gobierno federal es hacer una prueba a cada 10 enfermos con síntomas de Covid-19. "Si hay 10 enfermos, dicen, no le hagas pruebas más que a uno, los demás ya sabes que lo tienen", refirió.

En Nuevo León, mencionó, "se le hacen las pruebas al cien por ciento". El secretario dijo que hay personas que sin sufrir síntomas se han realizado más de 10 veces la prueba, porque tienen algún sentimiento de culpa al haber ido a una fiesta, o por simple curiosidad.