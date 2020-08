Párroco en Brasil 'desea la muerte a aquellos que no acudan a misa'

Un párroco brasileño se ha visto envuelto en la polémica y criticas en redes sociales, tras difundirse un video en el que en plena misa deseó la muerte a todos aquellos que no asistieran a la iglesia a pesar de la pandemia.

Se trata de Antônio Firmino Lopes Lana, religioso que ejerce como padre en la parroquia de Sao Joao Batista, ubicada en el municipio brasileño de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, donde condenó a aquellos que pese a no pertenecer al sector de riesgo por la pandemia, no asisten a misa.

"Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: 'Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna'. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna", declaró Lopes Lana ante la cámara.

Como era de esperarse las críticas a las polémicas palabras del religioso no se han hecho esperar por parte del público, exigiendo algunos una disculpa pública por parte del párroco.

Pároco da Paróquia de São joão Batista, em Visconde do Rio Branco/MG, desejando a morte de fiéis que evitam a missa devido ao COVID.



É uma conduta inadmissível. Esse miserável tem que responder por isso.



Espalhem até chegar nos lugares certos.